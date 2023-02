Red Bull Solo Q traz campeões de volta pra 10ª edição

Red Bull Solo Q | Brasil O épico torneio amador de League of Legends 1x1 comemora 10 anos no Brasil!

está de volta e dessa vez em uma edição histórica! O maior evento 1 x 1 de League of Legends terá campeões do passado,

Após realizar a inscrição, o jogador vai disputar as qualificatórias do dia 11 ao dia 18 de março. Serão três vagas para vencedores destas etapas classificatórias, quem se der bem se juntará aos cinco campeões na final.

