Tudo o que você precisa saber sobre a final do Red Bull Solo Q

League of Legends 1x1

vem aí. Já deixa marcado: vai rolar nesta sexta-feira (23), um dia dedicado ao culto do Lolzinho. Você já sabe, é o

do

1x1 do Brasil, serão narradas pelos casters

. Todas as emoções do torneio pra descobrir quem será melhor jogador de

e no

Red Bull SoloQ é o de LoL x1 para amadores do mundo

Felipe 'DAT BF' Gonçalves é bicãmpeão do Red Bull Solo Q