Red Bull Solo Q: conheça as novas latas e participe da segunda etapa

Que as novas latas colecionáveis Red Bull Solo Q chegaram você já deve saber. Agora é hora de participar da segunda etapa da promoção que premiará os melhores jogadores de League of Legends do Brasil com skins e uma experiência inesquecível. As novas latas trazem quatro novos campeões de League of Legends – Jarvan IV, Riven, Katarina e Darius – e oportunidade de participar desta promoção imperdível.

A promoção continua

Red Bull Solo Q - Junte-se aos campeões

As novas latas colecionáveis de Red Bull Solo Q possuem um código especial atrás do anel. Com ele você desbloqueia sua participação no ranking, se classifica ao jogar LoL e concorre a recompensas incríveis, como prêmios dentro do jogo e até uma experiência única na final do Red Bull Solo Q Brasil .

Temido e experiente comandante, Darius busca um espaço na sua coleção © Red Bull / Riot Games

Como participar?

Participar é muito simples: resgate o código atrás do anel de qualquer uma das latas colecionáveis do Red Bull Solo Q no site redbull.com.br/redbullsoloq , entre com as suas contas Red Bull e RIOT Games e jogue e pontue no League of Legends durante o período da promoção para subir no ranking.

Katarian, a assassina de maior calibre de Noxus, breve na sua coleção © Red Bull / Riot Games

Pontos? Ranking?

Ao terminar seu cadastro, jogue partidas ranqueadas Solo/Duo no servidor brasileiro para pontuar na promoção (lembrando que não serão consideradas partidas ranqueadas para Flex, 3x3 e TFT). Isso é válido para partidas após efetuadas as etapas do cadastro. Depois, destrua o Nexus adversário e fique entre as melhores pontuações para concorrer a milhares de prêmios.

Riven e sua lâmina rúnica lendária chegam ao Red Bull Solo Q! © Red Bull / Riot Games

Você disse prêmios?

A primeira etapa terminou, mas a segunda está apenas no começo! Agora, os outros 3 mil melhores invocadores serão premiados com diversas Cápsulas Red Bull, com uma skin aleatória cada.

Jarvan IV está pronto para dominar um lugar na sua coleção! © Red Bull / Riot Games

E mesmo que você não tenha participado da primeira etapa, você ainda tem chance de obter a maior pontuação dentre as duas fases. O grande vencedor receberá uma experiência surpresa (virtual/online) durante a final do Red Bull Solo Q , além de um setup gamer completo - com cadeira gamer, monitor, headset, três caixas de Red Bull com 24 latas cada, cinco Skins Ultimate e 32 skins lendárias!

Os quatro novos campeões!

Conheça os personagens das novas latas do Red Bull Solo Q © Red Bull / Riot Games

Desta vez, as latas colecionáveis do Red Bull Solo Q trazem quatros novos campeões: Jarvan IV, Riven, Katarina e Darius. Não perca tempo e colecione já as suas! Para mais informações sobre a promoção ou cadastro das latas, visite o site oficial e não deixe de ler o FAQ para tirar todas as suas dúvidas.