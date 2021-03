O maior torneio 1x1 de League of Legends está de volta

“Eu tenho bons parceiros de treino com quem pude contar, agradeço muito a eles, mesmo com o Gregio não participando e o Gurka já eliminado, eles me ajudavam a treinar", lembra ‘DAT BF’. "Durante a competição, percebi que era muito importante treinar matchups vs bruisers, que surgiram muito fortes com o x1 sendo no top. Eu diria que talvez eram os melhores tipos de campeões pro

Red Bull SoloQ

do ano passado, e como eu não costumo jogar com eles, tive que treinar como lidar com eles, o que foi essencial pra vencer a melhor de sete contra o Tada”.