Street Figther 2: os 30 anos de uma revolução dos games

Foi no dia 6 de fevereiro de 1991 que o mundo conheceu Street Fighter 2: The World Warrior , sequência do jogo lançado em 1987. Apesar do primeiro game ter inovado ao proporcionar o duelo entre jogadores, algo que não existia nos games de luta, ele não fez tanto sucesso como o sucessor. Só os mais aficionados chegaram a ter alguma experiência com ele. Mas tudo mudaria com a chegada de Street Fighter 2.