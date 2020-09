Jogamos o novo Tony Hawk's e gostamos (muito)

Um dos momentos mais aguardados do ano chegou: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 já está disponível com as manobras e combos mais insanos dos games. Sinta abaixo o gostinho e fique com coceira nas mãos pra detonar tudo e matar a saudade da franquia, que entrega de novo alguns dos melhores skatistas do mundo, entre eles a lenda brasileira Leticia Bufoni .

Aumenta o som!

Antes de mais nada, é necessário reconhecer e aplaudir o poder dos fãs e da internet. Após uma grande mobilização na internet, Charlie Brown Jr. foi selecionado para a trilha sonora do jogo. Pra celebrar o lançamento no Brasil e a inclusão da faixa "Confisco" foi criado um um novo videoclipe com material inédito da banda e do Chorão.

"Se é para quebrar a internet, vamos quebrar a internet. Liberei 100 fitas MiniDV com material inédito do meu coroa e da banda", conta Alexandre Abrão, filho do vocalista. Então já deu pra entender que a trilha sonora é tão surreal quanto o jogo, né? Assim como novos skatistas e várias remodelações, outras músicas imperdíveis agora fazem parte da trilha sonora do game. Ouve aí na playlist.

Éééééé... é do Brasil!

Além do incrível Bob Burnquist, figura conhecida nos games da franquia, o Brasil tem agora outro representante no game. Outra representante, melhor dizendo. Leticia Bufoni é uma das melhores da história na sua categoria, multimedalhista dos X Games - foram 11, pra ser exato, e campeã mundial. Ela é uma grande inspiração para toda uma geração de atletas que veio depois e está por aí destruindo no mundo todo.

+ Veja abaixo, na série Until 18 , como a Leticia decidiu entre ser uma skatista profissional ou se dedicar à carreira de jogadora de futebol.

Leticia Bufoni

Aprenda a usar o Revert

Agora pare de babar nos gráficos animais do jogo, pois o tempo passa rápido e você precisa de pontos! Os jogos mais recentes do Tony Hawk incluíam um recurso chamado Revert - técnica simples que permite combinar ainda mais combos, ligando manobras do vert a outros combos. Graças ao hábito automático dos jogadores veteranos de tentar reverter o tempo todo, os desenvolvedores tomaram a decisão de adicionar este movimento ao novo THPS 1+2, embora não estivesse em nenhum dos originais (chegou em THPS 3).

Sair de uma manobra vertical para outra é essencial para emendar combos © Activision

Um toque rápido em qualquer um dos gatilhos de seu controle fará com que seu skatista gire 180 graus enquanto desce de uma manobra vertical. Combinar isso com Manual pode ser complicado no começo e leva desde realizar uma série de truques de um half-pipe a beijar o chão com facilidade. Pode ser necessária alguma prática para entender o tempo correto, mas depois de pegar o macete você pode começar a acumular pontos com grandes combos rapidamente.

Tire o melhor do Manual

Use os Manuais para encadear combos mais longos e interessantes juntos © Activision

Os Manuais foram originalmente introduzidos no THPS 2 - porém o Remaster os tem disponíveis desde o início. Eles são essenciais para maximizar sua pontuação. Travessias pelo solo com um Manual acumula pontos e adiciona um multiplicador à sua cadeia de combos cada vez que você faz um. Pressione para cima e para baixo super rápido no direcional ao sair de um salto ou em alta velocidade para iniciar um Manual. Preste atenção na barra de equilíbrio que aparece à esquerda e controle seu personagem para que fique de pé. Se você pegar a prática de mandar um Manual na saída de cada manobra não apenas obterá mais alguns pontos, como também aumentará seu multiplicador em um. Aprenda Manuais diferente (como o Nose Manual) para mudar seus movimentos e acumular mais pontos alternando em quais trucks se equilibra.

Meu Especial, minha vida

Aprenda os Especiais de seu skatista favorito e abra caminho para recordes © Activision

A humildade leva aos maiores tesouros. Então antes mesmo de arriscar a vida nas pistas e halfs, entre no menu de pausa, va até a aba Skater e veja a lista de manobras do seu personagem favorito. Lógico que é bom aprender a maioria das manobras, contudo Especiais são os movimentos que darão as melhores pontuações. Daí, ao inciar uma sessão, certifique-se de carregar sua barra especial (nada que boas manobras ou um combo não faça acontecer) e então você pode começar a arrebentar com os Especiais. Algumas das animações desses truques demoram um pouco, então certifique-se de ter tempo suficiente para executá-los corretamente. Não tente fazer 5-0 Overturns ou Rusty Slide Manuals em espaços pequenos!

Saiba a hora de parar!

Para esse comb... Desce daí, menino! © Activision

Esse toque aqui não é novidade alguma para os antigos fãs da franquia, mas é sempre bom lembrar. Você sempre estará sempre correndo contra o tempo para fazer o máximo de pontuação, e nem sempre dá pra chegar à marca de 100.000+ com seus combos. Porém, pior que isso é ter quase 100 mil e perder tudo no final por uma manobra errada. Melhor acertar um truque que rende uns 30 mil pontos bagunçados do que nada. Manobras falhas, Manuais pesados e joelhos quebrados não ajudam ninguém, então abuse do feeling e se perceber que um combo vai dar ruim, termine-o com segurança e crie novos.

Leticia Bufoni em Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 © Activision

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 já está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC. Este artigo foi possível graças a uma cópia de Xbox One cedida pela Activision.