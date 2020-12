Como em qualquer outro jogo de tiro, ter um bom "kill-death ratio" - ou K/D, proporção de kills feitas vs. quantidade de mortes do seu personagem - é extremamente importante em Valorant. Apesar disso estar diretamente ligado ao papel que você escolhe na partida, se seu objetivo é crescer nos ranques, siga essas cinco dicas básicas.

1. Saiba o que cada agente faz

O jogo partilha aspectos com o Counter-Strike? Até que sim, mas o shooter da Riot Games tem uma camada estratégica Interessante. Com a chegada de Skye, são 13 agentes disponíveis, cada um equipado com o seu conjunto de habilidades que ajudam os jogadores a conquistar seus objetivos. Aprender o que cada um faz é importante em Valorant. Saber qual o som da ultimate de Omen ou quanto dano a Granada da Raze faz dá ao jogador ferramentas para fugir da morte e fazer jogadas de contra-ataque. Reserve um tempo e estude: conheça todos os agentes o mais rápido possível.

2. Encontre a mira e sensibilidade que funcionem para você

Descobra qual sensibilidade que funciona melhor para você © Riot Games

Valorant é um game de tiro tradicional. É verdade que o objetivo principal seja desarmar o spike (equivalente do jogo a uma bomba), também é possível vencer ao eliminar a equipe adversária. Um dos maiores erros de jogadores que investem no jogo é não encontrar uma mira e sensibilidade ideiais. Veteranos de títulos desse gênero podem até usar um conversor de sensibilidade para descobrir qual a ideia pra eles no Valorant. Já iniciantes podem copiar a sensibilidade e crosshair (mira) de um jogador profissional e, a partir daí, testar a novidade na zona de treino do jogo. Mas não esqueça: use crosshair e sensibilidade que te deixe confortável. Jogar com configurações de pros não garante vantagens técnicas, é só ponto de partida para descobrir o que mais vai agradar e ajudar a acertar alvos móveis.

3. Aprenda a controlar o recuo e padrões de spray

Tiro, porrada e bomba: sinta o coice e espalhar das balas de cada arma! © Riot Games

Há uma interessante variedade de armas em Valorant, cada uma com diferentes tipos de recuo e padrão de spray das balas. Claro, as habilidades ajudam, mas é improvável que você faça frags (pontos a cada kill) suficientes se não souber trabalhar com suas armas. Teste os coices das armas do jogo na zona de tiro e se acostume com os padrões de spray. Serve até para conhecer suas armas favoritas. Como economia da equipe é muito importante para compras nos próximos rounds, domine ao menos uma arma de cada tipo.

4. Treine a pontaria

Esta é, de longe, a coisa mais importante para ver uma melhoria consistente e drástica no seu K/D ao longo do tempo. Nada de ir direto para partidas sem aquecer um pouco, então para a zona de treino do Valorant! Pode não ser tão apetitoso quanto um jogo completo, mas tirar meia hora por dia para treinar a pontaria ajuda bastante a desenvolver sua memória muscular.

5. Faça como os pro players

Que tal fazer coisas assim:

O que não falta para aí são imagens de pro players que já dominam os mapas, mecânicas e têm estratégias específicas para assegurar rounds. É importante gastar horas no jogo, mas também é bastante útil assistir a quem já entende muito do assunto. Não apenas como inspiração, e sim para perceber o que é possível fazer no game - e fazer isso bem. Que seguir? Nomes que já chamam atenção incluem: Shroud, Brax, Mixwell, ScreaM e TenZ. São jogadores que streamam Valorant regularmente e são ótimos.

Jogamos Valorant para criar este guia com o game rodando no Ultra em um desktop Raidmax MII SE, com GPU Nvidia GeForce RTX 2080 Super, CPU Intel Core i7-9700K, HD NVMe SDD 2TB Kingston KC2500 e 32GB RAM HyperX Fury RGB (DDR4 3600MHz). Não deixe de verificar recomendações de configuração do game.