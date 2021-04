Arrebente no Valorant com dicas do Xand, da FURIA

Parte desta história Red Bull Campus Clutch - Brasil Brasil, Brasil Ver Evento

Se você joga Valorant e acompanha o dia a dia da FURIA , sabe bem quem é Alexandre ‘Xand’. O cara mandava bem demais no CS:GO, construiu uma carreira com o jogo. Mas, assim que colocou os olhos no game da RIOT, tudo mudou. O lance de paixão à primeira vista, saca?

“Me interessei por Valorant no momento em que percebi que a empresa por trás [a RIOT] faz de tudo pelo próprio jogo e por nós, os jogadores. Eu estava em um momento bom da carreira, aproveitei que estava mandando bem e migrei", conta Xand. "“Eu era pro player de CS e, no momento que vi que poderia ser um dos melhores do mundo no Valorant, comecei me dedicar 100%”, diz.

Xand iniciou sua carreira jogando CS:GO e hoje é profissional de Valorant

Sendo o cara que arregaça nas partidas que a FURIA disputa nos competitivos de Valorant , Xand foi gente fina e entregou umas dicas preciosas pra quem está começando a se aventurar no FPS da Riot.

Quais são os agentes mais fáceis pra quem está começando?

Depende do estilo de cada pessoa, acredito que os mais simples de começar são os sentinelas Cypher, Killjoy e Sage. Mas com um tempo jogando com cada personagem você consegue pegar o jeito e desempenhar bem.

É melhor selecionar um agente com base no mapa ou na composição da equipe?

Nos dois casos, depende do jogador e do mapa. Tem jogadores que são muito bons com um determinado personagem, e aí ele acaba usando o mesmo em praticamente todos mapas, mas é algo a ser avaliado. Tem personagens que em alguns mapas são muitos fortes e que as vezes é preciso abrir mão e treinar com algum novo.

Como criar táticas em equipe?

Assista a partidas de equipes consolidadas no cenário, seja de competições nacionais ou internacionais. Isso ajuda muito na composição do esquema tático do seu time.

Valorant © Riot Games

Como se posicionar no after plant?

É necessário sempre estar cruzando a mira com seus companheiros, isso pode variar de acordo com o mapa e com o numero de pessoas vivas do seu time, mas sempre cruzando a mira e quando um companheiro seu der sinal, você consegue abrir ao mesmo tempo e ajudar e vice versa.

Você tem dicas para uma boa comunicação ingame?

Comunicação sempre pro-ativa. E não só o que você está vendo na sua tela, ok? Comunique ativamente, o que você está vendo, o que você precisa e o que você quer fazer. Tente fazer tudo isso de forma limpa, sem floodar muito ou aumentar o tom de voz (eu sei que por vezes é muito complicado), não esquecendo sempre de motivar seus companheiros de time.

Quais preparações são necessárias pra uma competição global, como o Red Bull Campus Clutch?

A preparação começa semanas antes para você se preparar individualmente e em conjunto com o seu time. Tente focar no sua equipe, sempre motivando o amigo independentemente do que acontecer. Entre focado e treine bem antes dos jogos, o campeonato vai ser o reflexo do seu treino.

Para Xand, manter a calma é essencial

Como manter a calma e vencer uma situação de clutch?

A calma gera mais calma. Ficar nervoso em um campeonato é normal. Saiba que isso vai acontecer de qualquer forma, então já se prepare mentalmente para lidar com a situação e assim minimizar os picos de estresse.

Como escolher um main?

Procure primeiro qual personagem que você mais se diverte, é o ponto mais importante, pois você vai ter que floodar o personagem para jogar com maestria. Procure uma função e algo que você faça bem para determinar quem vai mandar no seu jogo.

Acompanhe o Red Bull Campus Clutch

Está rolando a primeira edição do maior torneio global de Valorant ! O Red Bull Campus Clutch é voltado exclusivamente para estudantes universitários e as inscrições se esgotaram em apenas dois dias 😲. A final nacional vai rolar no dia 16 de maio e você vai poder acompanhar na Twitch .

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!