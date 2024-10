Vem conhecer a história do League of Legends

Desde que sua versão beta foi lançada, em 2009, League of Legends alcançou níveis incríveis de longevidade e popularidade. Um jogo gratuito que magistralmente tornou o gênero MOBA (Multiplayer Online Battle Arenas) mais acessível, sem perder o complexo teto de habilidades que os jogadores hardcore desejam.

O LoL já foi jogado por milhões de pessoas em todo o mundo e, para muitos jogadores, foi a primeira experiência nesse gênero de jogo. Não foi ele que colocou o MOBA no mapa, mas atiçou as chamas e transformou o entusiasmo por esse tipo de jogo e pelos esportes eletrônicos em um ritmo imparável que rapidamente se espalhou e tomou conta do mundo dos jogos on-line.

League of Legends foi lançado em 2009 © Riot Games

Para você que não conhece o conceito de jogos MOBA, aqui está um resumo rápido.

MOBA é a sigla para Multiplayer Online Battle Arena, ou arena de batalha online em uma tradução livre. Em geral, os MOBAs são jogados com uma perspectiva aérea do seu personagem em um mapa espelhado. Os jogadores são divididos entre os times e geralmente a partida acaba quando uma equipe destrói algum objetivo final dentro da base adversária ou marca a maior pontuação dependendo das regras de cada jogo específico. Dentro do mapa, cada jogador combate os adversários para ficar mais forte e conquistar objetivos secundários que não garantem, mas ajudam na conquista da vitória.

O gênero é altamente estratégico, toda partida é diferente e ganhar vai exigir de cada jogador o máximo do planejamento, raciocínio rápido e habilidade manual para encontrar os caminhos necessários. É um xadrez 2.0, em que cada vitória e derrota podem ser analisadas para deixar um jogador cada vez melhor.

Red Bull Solo Q © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

Partindo para o LoL, o jogo começa antes de entrar no mapa, na seleção de personagem. Atualmente, existem mais de 160 campeões diferentes, todos com habilidades exclusivas para você escolher. Seu personagem deve ser escolhido com cuidado, levando em consideração a função que você está desempenhando e as táticas escolhidas pela sua equipe. Ou você é mono Yasuo e Sorye Ge Ton. Os jogadores são divididos em cinco posições diferentes com funções que variam dependendo da partida: a rota do topo, jungler, rota do meio, rota inferior e suporte.

01 A parceria épica que criou um jogo lendário

A ideia de League of Legends surgiu quando o desenvolvedor original do mod Defence of the Ancients de Warcraft 3, mais conhecido como DOTA, Steve 'Guinsoo' Feak e o administrador da base de suporte do mod, Steve 'Pendragon' Mescon, se reuniram com a recém-fundada empresa de videogames Riot Games em 2005. Guinsoo e Pendragon queriam criar um jogo MOBA que não dependesse do Warcraft 3. Os fundadores da Riot Games, Brandon Beck e Marc Merrill, fãs do popular mod DOTA, já estavam de olho na dupla de sucesso há algum tempo.

Palco do Worlds 2023 em Seul, Coreia © SonStar/Red Bull Content Pool

No entanto, Feak, Mescon e os desenvolvedores da Riot Games levaram quatro anos para concretizar sua ideia. League of Legends foi anunciado em 2008, para a alegria dos fãs de MOBA que estavam cansados do DOTA. Os fãs que seguiram Feak ajudaram a impulsionar o hype em torno do jogo novo, e quando a versão beta foi lançada em abril de 2009, o League of Legends foi um sucesso imediato. Os fãs finalmente tinham um novo MOBA para se dedicar.

League of Legends foi imediatamente elogiado por seu design de personagens empolgante, acessibilidade e abordagem inovadora de um gênero já consagrado. O fato de ser um jogo gratuito ajudou o LoL a se estabelecer rapidamente, pois mais pessoas puderam experimentá-lo e, o que é mais importante, muitas permaneceram no jogo por muito tempo depois de se apaixonarem por ele. A acessibilidade o tornou divertido tanto para profissionais quanto para amadores no gênero, mas, como muitos outros jogos competitivos, era, e ainda é, fácil de aprender, mas difícil de dominar.

02 League of Legends consolida seu legado

Mas como a Riot Games conseguiu se manter no topo e lucrar com o jogo se ele era gratuito? Como muitos outros jogos modernos (DOTA 2, Fortnite e CS2 para citar alguns), a principal fonte de receita da Riot Games veio das compras no jogo e das microtransações. No entanto, a maioria dessas compras era de skins (roupas alternativas para campeões) e outros itens cosméticos em vez de melhorias no jogo, estratégia que provou ser muito popular.

T1 compete em torneios de LoL em todo o mundo © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Após seu lançamento, League of Legends se tornou rapidamente um dos jogos mais jogados do mundo. Foram realizadas competições e ligas regionais logo começaram a se formar para que os melhores dos melhores pudessem se desafiar. De acordo com a Riot Games, League of Legends tinha 15 milhões de jogadores em 2011, pouco mais de um ano após seu lançamento. Para colocar sua popularidade em perspectiva, a Riot afirma que, naquela época, 10 novas partidas de League of Legends eram iniciadas a cada segundo.

O primeiro torneio internacional de League of Legends, conhecido como Campeonato Mundial da 1ª Temporada, foi realizado na DreamHack em 2011. Ele continuaria como um torneio anual que, até hoje, serve como a competição de League of Legends mais importante do mundo, o Worlds.

Ao longo dos anos, o Worlds registrou picos de audiência on-line de mais de 100 milhões de pessoas. Grande parte dessa audiência vem da China e, quando a equipe chinesa EDward Gaming se tornou campeã mundial em 2021, foi assistida por mais de 70 milhões de pessoas ao mesmo tempo. A audiência chinesa pode ser difícil de verificar, mas o Mundial mais recente, em 2023, foi impressionante também, pois quebrou o recorde de torneio de e-sports mais assistido, com um pico de audiência de 6,4 milhões de espectadores fora da China.

G2 comemora o título do primeiro split de 2023 © LEC

Fora do Mundial, League of Legends tem outro torneio internacional anual, o Mid-Season Invitational, e há também várias ligas regionais, sendo as maiores e mais conhecidas a LEC da Europa, a LCK da Coreia do Sul e a LPL da China e o CBLOL do Brasil. Os estilos de jogo geralmente diferem de região para região, e nas competições internacionais muitas vezes os fãs são agraciados com incríveis misturas de estratégias diferentes.

03 As lendas nunca morrem

Uma das maiores conquistas da Riot Games com o League of Legends é o fato de que, mesmo 15 anos após seu lançamento, ele continua forte - novos jogadores continuam entrando e competições crescem todos os anos. League of Legends é tão relevante no mundo dos jogos como sempre foi.

O Worlds atrai uma grande multidão © Marv Watson

Esse sucesso contínuo se deve, em parte, às constantes atualizações e alterações feitas no jogo. A cada duas semanas, a Riot Games lança um novo patch de balanceamento que enfraquece ou fortalece Campeões, atualiza itens, mecânicas de jogo, sistemas ou qualquer outra coisa. A Riot também atualiza regularmente o visual do jogo e, às vezes, até reformula as habilidades de campeões antigos para manter o jogo com um frescor e um toque de novidade constante. Novos Campeões também são lançados regularmente para manter as coisas interessantes e agitar o meta com transformações inusitadas. A Riot Games é especialista em manter seu mundo em constante mudança.

League of Legends se ramificou e se expandiu para novos territórios: jogos de cartas digitais, histórias em quadrinhos, mercadorias, videoclipes e a série animada Arcane, aclamada pela crítica. A capacidade da Riot Games de ser constantemente relevante, atualizar o jogo com mudanças e, o mais importante, manter o conteúdo dos jogadores, fãs e espectadores fará com que League of Legends celebre uma segunda década de sucesso inacreditável. Antes que você perceba, estaremos assistindo ao Worlds 2030 com o mesmo entusiasmo que vimos o Faker ser campeão mundial na Coreia em 2023.

