10 Atletas pra ficar de olho nos Jogos Pan-Americanos

Principal competição esportiva das Américas, os Jogos Pan-Americanos começam nesta sexta-feira (20), em Santiago. No Chile estarão reunidas algumas das grandes estrelas do esporte do continente (e do mundo), nas mais variadas modalidades e aqui estão dez delas pra você acompanhar de perto.

01 🇧🇷 Duda Lisboa

Vôlei de praia I 25 anos | De 21 a 27 de outubro

Duda Lisboa na etapa de Hamburgo do Circuito Mundial © Divulgação / FIVB

Ao lado da parceira Ana Patrícia, Duda é um fenômeno do vôlei de praia: foi campeã mundial em 2022, vice nesta temporada e lidera o ranking mundial. A sergipana tem ainda dois feitos marcantes individuais: em 2018, foi a mais jovem a vencer o Circuito Mundial, ao lado de Ágatha, e a ser eleita melhor jogadora do mundo.

02 🇧🇷 Lucas Rabelo

Skate (street) | 24 anos | Dia 21 de outubro

Red Bull Rio Conquest: Lucas Rabelo © Tauana Sofia / Red Bull Content Pool

Lucas Rabelo chega em Santiago com o status de um dos grandes do skate street brasileiro na atualidade, embalado por ótimos resultados nas etapas da STU e da SLS, como o terceiro lugar na etapa de São Paulo, em setembro. Em 2021 foi campeão do Red Bull Solus e do Pan-Americano Júnior e vice do SLS Super Crown.

03 🇧🇷 Leony

Breaking | 27 anos | Dias 3 e 4 de novembro

B-Boy Leony em Belém © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

O B-Boy paraense teve carreira meteórica no breaking , modalidade que estreia no calendário do Pan-Americano. Em 2013, conquistou seu primeiro título, o Red Bull BC One , feito que repetiu mais quatro vezes. Com estilo que mistura carimbó e hip-hop, Leony busca não só a inédita medalha como uma vaga em Paris, caso consiga ser campeão .

04 🇵🇪 Angelo Caro

Skate (street) | 24 anos | Dia 21 de outubro

Angelo Caro em ação no Red Bull Mind the Gap em Des Moines, no Iowa © Alex Sveda / Red Bull Content Pool

Se tem um aleta que ameaça as chances dos brasileiros no skate street, ele é o Angelo Caro. Desde que iniciou a carreira internacional, o peruano vem conseguindo importantes resultados, como o terceiro lugar na Mystic Cup de Praga (TCH) deste ano ou o vice-campeonato no Red Bull Mind The Gap , em Des Moines (EUA), no ano passado. Foi quinto colocado na Olimpíada de Tóquio.

05 🇨🇦 Phil Wizard

Breaking | 26 anos | Dias 3 e 4 de novembro

Phil Wizard © Little Shao / Red Bull Content Pool

Inspirado por uma apresentação de rua em Vancouver quando tinha 13 anos, Phil Wizard logo se apaixonou pelo hip-hop e decidiu que se tornaria um B-Boy. Dono de um estilo criativo e fluido, ele é um dos melhores do mundo: foi vice-campeão mundial neste ano e ficou em segundo lugar na Final Mundial do Red Bull BC One em 2021.

06 🇨🇱 Martín Vidaurre

Ciclismo (mountain bike) | 23 anos | Dia 21 de outubro

Martin Vidaurre pedalando em Santiago, no Chile © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

Martín Vidaurre é o principal atleta do ciclismo chileno, posto que alcançou ao conquistar em 2021 o título mundial sub-23 do cross country olímpico (XCO). No ano passado, foi o campeão da Copa do Mundo sub-23 vencendo todas (!) as etapas. Em 2023, em sua primeira temporada na elite do MTB, já conseguiu finalizar no top 30 geral.

07 🇨🇴 Mariana Pajón

Ciclismo (BMX Racing) | 32 anos | Dias 21 e 22 de outubro

Mariana Pajón © Maximiliano Blanco / Red Bull Content Pool

A colombiana Mariana Pajón é uma lenda do BMX mundial. Bicampeã olímpica em 2012 e 2016 e dona de uma prata em 2020, ela busca a terceira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, pra repetir as conquistas de Guadalajara-2011 e Lima-2019. A Rainha do BMX, como é conhecida, tem ainda quatro títulos mundiais.

08 🇺🇸 Evy Leibfarth

Canoagem (slalom) | 19 anos | 27 a 29 de outubro

Evy Leibfarth © Robert Snow / Red Bull Content Pool

Precocidade é a marca da Evy Leibfarth. Com apenas 15 anos, ela foi quarta colocada no Campeonato Mundial e no Pan ganhou o ouro no no K-1 e uma prata no K1-Cross. Em 2020, aos 17 anos, ela virou a primeira canoísta americana de slalom em uma edição dos Jogos Olímpicos. Agora aos 19, em Santiago, tenta ampliar a sua coleção.

09 🇺🇸 Natalia Grossman

Escalada | 22 anos | De 22 a 24 de outubro

Copa do Mundo de Escalada 2022: Natalia Grossman em Innsbruck © Erich Spiess / ASP / Red Bull Content Pool

De jovem promessa pra uma das principais atletas da escalada esportiva, a trajetória de Natalia Grossman impressiona. Começou a treinar aos 6 anos e com o tempo passou a se destacar nas competições juvenis. Em 2021, tornou-se a primeira americana a ganhar o Mundial de Boulder, além de vencer a Copa do Mundo de 2022. É a atual líder do ranking mundial da prova.

10 🇻🇪 Daniel Dhers

Ciclismo (BMX Freestyle) | 38 anos | Dia 5 de novembro

Daniel Dhers © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool

O Cachorro Velho, como o próprio Daniel Dhers se define, vem desafiando o tempo e conseguindo se manter no topo do BMX Freestyle. Foi assim que ele conquistou a prata olímpica em Tóquio-2020 e levou o ouro no Pan-Americano de Lima-2019, ano de estreia da modalidade. Vai em busca do bi em Santiago no último dia dos Jogos.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!