Quem é a francesa que está dominando o surfe de ondas grandes

Quando se trata da cena atual do surfe de ondas grandes , uma mulher se destaca mais que todas as outras. O nome dela é Justine Dupont. A surfista francesa é duas vezes campeã do Nazaré Tow Challenge e multivencedora do Big Wave Awards em diversas categorias. Mas há muito a ser contado sobre essa mulher. O filme biográfico À la Folie , disponível na Red Bull TV, dá um mergulho na intimidade da Justine e revisita aquele que é, até agora, o melhor ano da sua carreira.

Em água quente ou fria, Justine Dupont está onde elas estão grandes © Fred Pompermayer/Red Bull Content Pool Justine Dupont em casa na França © Fred Pompermayer/Red Bull Content Pool Dupont desenhando belas linhas no Havaí © Fred Pompermayer/Red Bull Content Pool

“Em 2021 tive minha melhor temporada, então foi incrível ter tudo que rolou capturado neste filme. Mostrar como eu estava me sentindo, como faço tudo com minha equipe e todo o trabalho que rola além do surfe”, conta a surfista francesa.

A história de Justine Dupont com o surfe nem sempre foi ligada às ondas grandes. Essa foi uma paixão desenvolvida ao longo de anos de exploração do oceano e tudo o que ele tem a oferecer. Ela começou a surfar aos 11 anos, roubando prancha do pai.

Um vice-campeonato mundial júnior em 2011 anunciou sua chegada à cena da pranchinha. E assim, rapidamente, no final daquele mesmo ano, ela se classificou para a elite no WCT. Uma lesão interrompeu seus sonhos na liga principal, mas não impediu que as experiências contribuíssem para suas habilidades multidisciplinares.

Não me importo se ganho ou perco. Sou surfista e só me importo com as ondas Justine Dupont

De títulos mundiais de stand-up paddle a finais mundiais de longboard, Justine podia surfar com qualquer equipamento. Mas quando sentiu pela primeira vez a adrenalina do surfe de ondas grandes em Belharra, na França, encontrou a modalidade pra chamaer de sua. Pouco depois da paixão pelas ondas grandes se apoderar da sua vida, ela mudou-se pra Portugal pra ficar pertinho de Nazaré, a maior onda do mundo .

Depois de duas vitórias no Nazaré Tow Challenge, seu talento fizeram com que a francesa cruzasse os mares para enfrentar Mavericks, na Califórnia, e Jaws em Maui, onde ela surfou o melhor tubo de todos os tempos, já surfado por uma mulher.

Justine Dupont em Mavericks © Fred Pompermayer/Red Bull Content Pool Justine pegando o tubo de sua vida em Jaws © Fred Pompermayer/Red Bull Content Pool Dupont em uma bomba em Mavericks © Fred Pompermayer/Red Bull Content Pool

“É bom ser reconhecida como uma das melhores surfistas de ondas grandes do mundo, por vários motivos”, diz Justine. “Dediquei-me à Nazaré, às ondas grandes, e isso me faz sentir que estou fazendo a coisa certa. Ser reconhecido significa que posso seguir meus sonhos, seguir as tempestades e as ondas que quero surfar.”

No filme, Justine mostra como é viver essa jornada. Clique no play no vídeo no topo da página e prepare-se para entrar no mundo da francesa. Bon voyage!

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!