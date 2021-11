Melhores picos do mundo pro kitesurfe, por Bruna Kajiya

Ventos consistentes, clima quente e águas calmas é o que procuram kitesurfistas freestylers quando planejam uma viagem dos sonhos. Mas há diversos lugares incríveis nesse mundão, o que torna árdua a missão de escolher um só destino. Então, ninguém melhor do que Bruna Kajiya para dar aquelas dica de ouro. A tricampeã mundial fez uma lista dos sonhos .

01 Litoral do Ceará, Brasil

Toda a extensão do litoral cearense é propícia ao kitesurfe. Cumbuco , a 30 quilômetros ao norte de Fortaleza, é para kitesurfista como o Havaí para surfistas. "O litoral cearense é meu lugar favorito. Tem lugares incríveis como a Lagoa do Cauipe e Lagoa da Taiba. Para fazer freestyle, que é a minha modalidade, é ótimo porque as lagoas ficam bem lisinhas e o vento lá é muito constante. Ele é quente e constante, sem nenhuma turbulência. Essas características fazem com que as condições sejam as melhores do mundo. Além de, na temporada, ventar todo dia", diz Bruna.

02 Drepano, Grécia

Drepano é uma vila no município de Patras, Acaia, na Grécia. Fica no rio Volinaios, cerca de 60 metros acima do nível do mar. Próximo ao estreito do Golfo de Corinto, fica a península onde há algumas escolas de kitesurfe. "Em Drepano, tem uma língua de areia, então um dos lados fica bem lisinho. Nós freestylers sempre procuramos lugares assim com a água plana. Lá o mar é maravilhoso, o vento é muito bom também. O único porém é que só funciona uma época do ano, durante o verão europeu. Além de tudo, o lugar é muito lindo", diz a tricampeã.

03 Los Roques, Venezuela

O Parque Nacional de Los Roques é um arquipélago venezuelano cerca de 160 quilômetros a norte da capital, Caracas. A área protegida contém mais de 300 ilhas e recifes que circundam uma lagoa de 400 quilômetros quadrados. "Esse arquipélago é muito legal. O vento é bem constante e é quente, ou seja, você não precisa de roupa de borracha para fazer kite. É legal, porque são várias ilhas diferentes para você velejar. Ai você escolhe umas delas e, muitas vezes, é só tem você e as pessoas com quem você decidiu ir junto. É um lugar especial", fala a kitesurfista.

04 El Gouna, Egito

El Gouna é um resort egípcio criado em 1989. Localizado a beira do Mar Vermelho, tem 10 quilômetros de praia e 20 ilhas, banhadas por lagoas. "Venta bastante no Egito e o vento é limpo, sem turbulência durante vários meses do ano. Nesse lugar, tem várias escolas de kite. É uma região bem segura, já que você precisa se identificar, preencher formulários para entrar na área", conta Bruna.

05 Tarifa, Espanha

Tarifa é uma cidade da Espanha na província espanhola de Cádis, na comunidade autónoma da Andaluzia. Devido aos ventos constantes é considerada a capital do windsurf e kitesurf no mundo. "É a meca do kitesurfe europeu. Tem gente e ama, tem gente que não gosta, principalmente porque é muito cheio. Mas eu gosto e sempre vou fora de temporada, que é o verão europeu. Lá você encontra todo tipo de condição. Vento fraco que vem do mar que é bom para o freestyle, tem água lisa na boca do rio quando a maré está cheia, se não tem o levante que é um vento super forte ótimo para pular. Independente da direção, quase sempre tem vento em Tarifa em qualquer mês do ano. Não é sempre a melhor condição como aqui no Brasil, mas sempre rola um vento", diz Bruna.

Bastante vento em Tarifa, Espanha © Carrascosa Fotógrafos

06 Ilhas Maurício

Ilhas Maurício é um país no Oceano Índico conhecido por suas praias, lagoas e recifes. "É um lugar incrível para velejar de kite. O legal é que lá tem tanto condições mais lisas dentro da baía para fazer freestyle, como condições para velejar nas ondas. Pois tem os outer reefs, que são bancadas para fora, onde as ondas quebram. Além de ter uma ótima condição, a beleza natural é abundante demais", conta Bruna.

