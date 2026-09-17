Desafio 'Max vs 100' faz Max Verstappen voltar às origens no kart

O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen , voltou às suas raízes no automobilismo em Silverstone, no dia 16 de setembro, pra um desafio único. No “Max vs 100”, ele largou da última posição de um grid com mais 100 pilotos com a missão de ultrapassar todo mundo.

O evento reuniu atletas, criadores de conteúdo, streamers, personalidades e fãs formando o pelotão que tinha que segurar Max. Só conseguiram manter a missão até a 14ª volta!

01 O que foi o 'Max vs 100'?

Max passou o último kart na 14ª volta © Getty Imagens / Red Bull Content Pool

Em algum momento da vida, muitos fãs de automobilismo provavelmente já se perguntaram isso: Você conseguiria vencer uma lenda das pistas se as chances estivessem a seu favor? Essa foi a ideia por trás do “Max vs 100”.

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O conceito colocou um dos melhores pilotos de corrida do mundo numa situação inusitada. Em vez de disputar com um punhado de concorrentes na frente, Verstappen largou atrás de 100 pilotos com o desafio de abrir caminho por todo o pelotão.

02 Quem enfrentou o Max no 'Max vs 100'?

Tettrem e Letícia Bufoni no Max vs 100 © Alex Grymanis / Red Bull Content Pool

Entre os nomes de destaque que desafiaram Verstappen estavam Letícia Bufoni e o Tettrem representando o Brasil. A skatista ficou em 76º, e o creator, em 82º.

Verstappen passou a última década enfrentando alguns dos pilotos mais rápidos do planeta – na maioria das vezes saindo por cima –, mas abrir caminho num pelotão tão grande representou um desafio totalmente diferente.

03 Como era a pista do 'Max vs 100'?

Max vs 100 em Silverstone © Alex Grymanis / Red Bull Content Pool

Silverstone pode ser sinônimo de Fórmula 1, mas no “Max vs 100” o circuito foi transformado pra receber tipo de corrida bem diferente. O traçado foi criado especialmente pro evento pelo diretor de corrida e piloto francês David Terrien. “Criar uma pista para 101 pilotos ao mesmo tempo é algo que nunca havia sido feito, nunca havia sido visto”, disse Terrien. “Então, é muito empolgante.”

Com tantos karts na pista, a velocidade pura nunca seria o único fator. Encontrar espaço, avaliar quando fazer uma manobra e lidar com o tráfego faziam parte do desafio que Max enfrentou saindo do fim do grid.

Antes do dia da corrida, o traçado foi testado por Terrien e pelo piloto de testes Sebastian Job. “Acho que ultrapassar 100 carros vai ser extremamente difícil”, disse Job, bicampeão mundial do iRacing e piloto profissional de simulação da Red Bull Racing. “Nós conseguimos com 50 e mesmo assim foi um desafio fazer isso no tempo previsto. Ele tem um grande desafio pela frente”, completou ele após os testes.

04 Max sobre o retorno ao kart

Max Verstappen em 'Max vs 100' © Getty Images / Red Bull Content Pool

Pra Max, o evento marcou um retorno às suas raízes na modalidade onde sua carreira no automobilismo começou — ele pilotou um kart pela primeira vez aos quatro anos e, aos sete, já disputava campeonatos. Simplesmente, o karting foi o campo de treinamento onde ele desenvolveu os instintos e a habilidade que moldaram sua carreira.

“No kart, você aprende tudo o que é básico: largadas, defesa de posição, ultrapassagens”, disse Max. “Claro, passei boa parte da minha vida no kart, então é sempre legal voltar.”

Mais de uma década depois de passar dos karts pros carros de Fórmula 1, o “Max vs 100” deu a Verstappen a chance de retornar à modalidade onde aprendeu os fundamentos das corridas, dessa vez num formato diferente de tudo que ele já tinha enfrentado antes.

'Max vs 100' © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

05 Como assistir à reprise do 'Max vs 100'?

O “Max vs 100” rolou em Silverstone no dia 16 de setembro de 2026. O evento está disponível pra assistir de novo no Disney+ em todo o mundo.

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