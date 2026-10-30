Conheça a nova campeã da F1 Academy, Alisha Palmowski

Alisha Palmowski começou o ano como uma das principais promessas na disputa da F1 Academy, como parte do Programa da Red Bull Academy. Na penúltima corrida da temporada, ela confirmou todas as apostas em seu talento e levou o título.

Aos 20 anos, a piloto da Campos Racing é a mais jovem da F1 Academy e apenas a segunda britânica a dominar o campeonato.

“Trabalhamos muito como equipe, a Campos Racing e a Red Bull Racing, e realmente não deixamos pedra sobre pedra. Foi uma jornada muito especial”, disse a campeã.

Palmowski conquistou a pole em ambas as corridas do fim de semana em Austin © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation É um sonho que se tornou realidade Alisha Palmowski

Palmowski dominou as pistas em 2026, transformando potencial em desempenho. No Circuito das Américas, em Austin, Texas, ela chegou ao fim de semana do Grande Prêmio dos EUA com quatro vitórias no bolso e 48 pontos de vantagem na liderança. Pra conquistar o título, ela precisava terminar o fim de semana com uma vantagem de 40 pontos.

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Palmowski fez 36 pontos no fim de semana, o que aumentou sua vantagem pra 53 pontos.

As três primeiras na F1 Academy após Austin

Alisha Palmowski: 172 pontos Nina Gademan: 119 pontos Emma Felbermayr: 113 pontos

01 A temporada vitoriosa de Palmowski em 2026

Palmowski venceu a Corrida 1 em Austin © Getty Images/Red Bull Content Pool

A piloto britânica vem chamando a atenção a temporada toda, combinando velocidade bruta com a calma necessária pra arrasar quando mais importa. Desde dominar a chuva em Montreal até arrasar diante da torcida local em Silverstone e resistir à pressão em Zandvoort, suas atuações mostram exatamente por que ela tem sido uma das pilotos de destaque da temporada e por que é uma campeã.

Grande Prêmio dos EUA, Austin, Texas

Palmowski conquistou a pole em ambas as corridas do fim de semana em Austin © Getty Images/Red Bull Content Pool

Palmowski garantiu a pole position tanto pra Corrida 1 quanto pra Corrida Principal e venceu a primeira. Largando em oitavo na corrida com grid invertido, ela fez várias ultrapassagens pra terminar em segundo e garantir a volta mais rápida.

A Corrida Principal terminou em decepção após a colisão com Alba Larsen que forçou ambas as pilotos a abandonarem. Embora tenha perdido a chance de vencer a última corrida, Palmowski marcou pontos suficientes em Austin pra conquistar o título do campeonato da F1 Academy.

Grande Prêmio da Holanda, Zandvoort

Alisha Palmowski comemora no pódio em Zandvoort © Anni Graf/Formula 1 via Getty Image

Em Zandvoort, Palmowski largou da pole e liderou a Corrida Principal do início ao fim, mas não foi nada fácil. Alba Larsen manteve a pressão na fase inicial, forçando Palmowski a administrar seu ritmo e seus pneus com cuidado. Palmowski conseguiu abrir vantagem e cruzou a linha de chegada quase três segundos à frente de Larsen, garantindo assim sua quarta vitória da temporada.

Grande Prêmio da Inglaterra, Silverstone

Diante da torcida local, Palmowski largou em segundo na Corrida Principal, mas ultrapassou a pole position Chiara Bättig antes mesmo da primeira curva. A partir daí, ela liderou todas as voltas e venceu por uma margem apertada.

Grande Prêmio do Canadá, Montreal

Alisha Palmowski venceu a Corrida Principal em Montreal © Getty Images/Red Bull Content Pool

Palmowski venceu duas vezes em Montreal: a Corrida de Abertura e a Corrida Principal. O Circuito Gilles-Villeneuve estava molhado, mas Palmowski manteve a calma nessas condições traiçoeiras. Na Corrida Principal, ela cruzou a linha de chegada com uma vantagem impressionante de 10,9 pontos sobre a segunda colocada. Os fãs nas redes sociais compararam seu ritmo implacável ao de Max Verstappen , apelidando-a, de brincadeira, de “Alisha Palstappen”.

02 Quem é essa promessa em ascensão da Red Bull Racing?

A campeã da F1 Academy, Alisha Palmowski © Getty Images / Red Bull Content Pool

Piloto do programa da Red Bull Racing na F1 Academy, Palmowski é uma das promessas mais brilhantes de sua geração. A série exclusivamente feminina, liderada por Susie Wolff, foi criada pra impulsionar as mulheres rumo a níveis mais altos do automobilismo, oferecendo às jovens pilotos mais visibilidade, financiamento e oportunidades de desenvolvimento. Palmowski abraçou esse caminho rapidamente.

A jovem de 19 anos corre pela Campos Racing com as cores da Red Bull, e sua trajetória nos últimos anos tem sido vertiginosa. Antes de entrar nos monopostos, ela construiu sua reputação no kart e nas corridas de GT júnior, terminando em segundo lugar no Campeonato GB4 de 2024, com três vitórias e 11 pódios.

03 Como a Palmowski começou na F1?

O desempenho de Palmowski acabou garantindo a ela o título do campeonato © Getty Images/Red Bull Content Pool

Palmowski cresceu em Glossop, perto de Manchester, no Reino Unido, numa família onde o automobilismo sempre esteve presente nos bastidores. Seu bisavô, Mario Palmowski, corria na BriSCA F1 Stock Cars, enquanto seu pai e seu avô adoravam corridas e trabalhavam no ramo automotivo.

Mas, ao contrário de muitos pilotos, Palmowski não chegou com um grande apoio financeiro nem com um império familiar do automobilismo por trás. Em entrevistas, ela já se descreveu várias vezes como “só uma garota normal de Manchester”.

O esforço está valendo a pena para a Palmowski © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Sinto que tenho as corridas no sangue desde que nasci Alisha Palmowski

O momento decisivo aconteceu em 2015, durante um passeio nas férias escolares com os avós. Palmowski foi andar de kart em pista coberta pela primeira vez — mesmo sem saber o que era um kart naquela época. “Assim que me sentei no kart, soube que me sentia em casa. Era o que eu queria fazer”, disse ela à "Goodwood Road & Racing".

A partir daí, a paixão cresceu rapidinho. Ela correu em eventos locais de kart antes de passar para a Daniel Ricciardo Series, onde ficou duas vezes em segundo lugar no campeonato do Reino Unido – em 2020 e 2021.

Palmowski cumprimenta os fãs em Montreal © Getty Images / Red Bull Content Pool

Um dos maiores momentos decisivos aconteceu em 2022, quando Palmowski ganhou a prestigiada Bolsa Ginetta Junior, tornando-se a segunda piloto mulher, depois da britânica Jamie Chadwick, a receber o prêmio.

Essa bolsa abriu de vez as portas para o automobilismo. “Ganhar a bolsa é o ponto alto da minha carreira e sempre será, não importa o que eu venha a conquistar, porque, se não tivesse ganhado a bolsa, eu não estaria nos monolugares agora”, disse.

04 Quem é a Alisha Palmowski fora das pistas?

Manter a forma é a principal atividade da Alisha fora das pistas © Getty Images / Red Bull Content Pool Alisha Palmowski em entrevista © Wei Huang / Red Bull Content Pool

Fora das pistas, a Palmowski parece ser divertida e pé no chão, além de ser trabalhadora e disciplinada. Seus feeds nas redes sociais – você a encontra no Instagram e no Facebook – mostram ela alternando fins de semana de corrida com fotos da vida fora das pistas: academia, dias de viagem, pausas prum café, momentos em família e lazer com os amigos.

A boa forma física é uma prioridade. Como a maioria dos jovens pilotos de hoje, Palmowski passa boa parte do tempo treinando, principalmente focando na força do pescoço e na resistência necessárias pras corridas. Mas ela também já falou sobre curtir momentos mais tranquilos longe do circuito depois da intensidade dos fins de semana de corrida.

05 O que o futuro reserva?

O cockpit é o lar da Alisha Palmowski © Getty Images / Red Bull Content Pool

Quanto ao futuro, a Palmowski nunca escondeu sua ambição. “Todo jovem piloto diria que adoraria estar na Fórmula 1, assim como eu, e esse é o objetivo final”, disse "Goodwood".

Com o título da F1 Academy já garantido, o foco de Palmowski muda pro próximo passo em sua jornada: continuar seu desenvolvimento e subir na hierarquia do automobilismo.

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