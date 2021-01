O rei do Dakar: Stéphane Peterhansel vence pela 14ª vez

O maior de todos está de volta ao topo do pódio no

Duelo de peso

seja o mais forte e tenha cerca de dez competidores com potencial para vencer, a disputa pelo título ficar concentrada em três pilotos: Peterhansel, Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz, campeão em 2020. Vem sendo assim nos últimos anos: o trio venceu dez das últimas 11 edições, incluindo as seis últimas.

Logo no início da competição, Sainz deixou a disputa pelo título apenas com Peterhansel e Al-Attiyaha. O espanhol teve uma terceira especial muito ruim, se perdeu na navegação e acabou o dia a 32 minutos do francês. Uma diferença que não seria mais reduzida. Sainz seguiu em frente e ainda conseguiu fechar em terceiro lugar.

Logo no início da competição, Sainz deixou a disputa pelo título apenas com Peterhansel e Al-Attiyaha. O espanhol teve uma terceira especial muito ruim, se perdeu na navegação e acabou o dia a 32 minutos do francês. Uma diferença que não seria mais reduzida. Sainz seguiu em frente e ainda conseguiu fechar em terceiro lugar.

Logo no início da competição, Sainz deixou a disputa pelo título apenas com Peterhansel e Al-Attiyaha. O espanhol teve uma terceira especial muito ruim, se perdeu na navegação e acabou o dia a 32 minutos do francês. Uma diferença que não seria mais reduzida. Sainz seguiu em frente e ainda conseguiu fechar em terceiro lugar.

Deu Honda na montanha-russa das motos