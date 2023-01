Em busca da história, Lucas Moraes está em 3° no Dakar

Paying the Price Essa é a incrível jornada de Toby Price: um garoto simples que cresceu no campo e que virou o primeiro australiano a ganhar o maior rali do planeta.

A entrada no mais importante rali do mundo já seria um grande feito pro Lucas neste ano, mas ele está iluminado: no ano passado, o cara foi campeão do Rali dos Sertões, o principal da América do Sul, além ter conseguido um impressionante terceiro lugar conquistado na quarta etapa da Copa do Mundo de Rali Cross-Country, na Espanha. Uma competição com vários dos mais fortes pilotos que estão hoje no Dakar.