Aqui tem tudo o que você precisa saber sobre o Dakar 2024

Com a promessa da disputa mais longa e mais difícil já realizada desde a mudança pra Arábia Saudita, o Dakar 2024 parte deserto adentro pra sua 46ª edição a partir do dia 5 de janeiro. E aqui está um guia rápido para você ficar por dentro da competição de rali mais tradicional do planeta.

01 O que é o Dakar

O Dakar é um rali de longa distância em que veículos preparados pra todos os tipos de terrenos se encontram. Os competidores passam por vias públicas, mas também por caminhos distantes das áreas urbanas, como o deserto, seguindo um trajeto previamente proposto e sinalizado por pontos de encontros. Quem disputa precisa ser rápido, versátil e muito bem preparado. Os terrenos enfrentados podem ser extremamente acidentados, assim, furos de pneus e quebras são extremamente comuns, o que torna também essencial o conhecimento mecânico.

Favoritaço? Nasser Al-Attiyah é o atual campeão do Dakar nos carros © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

No caminho estão vales rochosos, dunas de areia e pântanos. Pilotos e navegadores precisam saber entender bem o trajeto, as sinalizações de obstáculos, o caminho indicado pelo GPS. Qualquer desvio de rota pode ser passível de punição no tempo final, o que praticamente tira da disputa por vitória na tabela.

02 Como tudo começou

A competição foi criada pelas mãos de Thierry Sabine, piloto que se perdeu no deserto e, depois disso, resolveu idealizar o trajeto que foi feito pela primeira vez em 1979, ainda com a alcunha de Paris-Dakar. A formação original envolvia França, Espanha, Marrocos e um mergulho no deserto do Saara até a chegada em Dacar, capital do Senegal. O rali teve sua fase na América do Sul, entre 2009 e 2019 e, desde 2020, acontece na Arábia Saudita. A última edição europeia e africana foi em 2007. Mas a tradição de abrir o calendário do esporte a motor segue vivíssima.

O fundador do Dakar, o francês Thierry Sabine © DPPI

03 Quando e onde começa o Dakar 2024

A poeira sobe em 5 de janeiro, com a realização do prólogo na cidade de AlUla, na primeira sexta-feira do ano. Duas semanas depois, em 19 de janeiro, a chegada, em Iambo, com o trajeto atravessando a Arábia Saudita e, depois, voltando ao oeste do país.

04 Distância percorrida e especiais

A distância total percorrida pelos competidores do Dakar 2024 é de 7.891 km, nos quais 4.727 km são de especiais cronometradas. A novidade em 2024 é a criação de uma etapa de 48 horas em que os competidores têm até às 16h para alcançarem um dos oito acampamentos para passar a noite. Aí, recebem 2 horas para reparos nos veículos e têm suprimentos para dormir e completar a especial a partir das 7h da manhã do dia seguinte. Ao todo, são 12 especiais além do prólogo que abre as atividades.

05 As regras

O Dakar é o maior rali off-road do mundo e acontece sob regulamento do W2RC, o Mundial organizado pela FIA que conta com cinco etapas e tem Nasser Al-Attiyah como atual campeão. Os competidores passam por vias públicas até o ponto de partida das especiais e, ali, geralmente largam na ordem de classificação da especial da etapa anterior. O não cumprimento do horário programado de largada para cada competidor gera punição no tempo final.

O argentino Kevin Benavides venceu o Dakar 2023 nas motocicletas © DPPI / Red Bull Content Pool

O percurso específico dentro das rotas previstas é mantido em segredo até o início de cada uma das especiais, quando os roadbooks são distribuídos aos competidores. Ainda que cada um tenha seu GPS, o roadbook é a única fonte que mostra os pontos de referência exatos e eventuais detritos no trajeto. A disputa é feita atrás dos tempos mais rápidos possíveis em terrenos traiçoeiros e, depois, os competidores partem para acampamentos com chuveiros quentes, motorhome e estrutura de qualidade, perto de uma das cidades-sedes. No entanto, nas especiais chamadas maratonas, pilotos e navegadores ficam sob lonas e não recebem qualquer apoio de mecânicos.

06 As classes

Os 778 inscritos vão disputar o Dakar 2024 divididos em oito categorias: motos, quadriciclos, carros, Challenger (UTVs T3), SSV (UTVs T4), Caminhões, M1000 (veículos protótipos) e Clássicos (veículos antigos que já competiram no Dakar, inclusive alguns com quase 50 anos de existência). Motos, carros e caminhões estão presentes desde a primeira edição, em 1979.

07 Os maiores que temos

O francês René Metge e o finlandês Ari Vatanen foram figuras centrais para o crescimento do Dakar nos anos 1980 e começo dos anos 1990, dominando a disputa. Pierre Lartigue, com triunfos seguidos nos carros entre 1994 e 1996, é outra lenda da competição. No entanto, ninguém chega aos pés de Stéphane Peterhansel, um dos grandes mitos que o esporte a motor já teve. Presente no evento desde 1988, o francês é recordista de conquistas, com 14 títulos: seis vezes nas motos e outras oito nos carros.

A história também é contada por grandes figuras como a alemã Jutta Kleinschmidt, que se tornou a primeira mulher vencedora do Dakar, em 2001. Nomes consagrados como Jacky Ickx - que venceu, inclusive - e Fernando Alonso foram alguns dos que já se arriscaram por lá.

Em títulos, Stéphane Peterhansel lidera com 14 (8 nos carros e 6 nas motos) © DPPI / Red Bull Content Pool

08 Marcas de sucesso

Nas motos, é duro bater de frente com a KTM. Os austríacos têm 19 conquistas no Dakar e 232 vitórias em especiais, consideravelmente maior que os da Yamaha, segunda colocada em ambas as listas com, respectivamente, nove vitórias gerais e 140 especiais na conta. Além das duas, só a Honda, a BMW, a Cagiva e a Gas Gas têm conquistas do Dakar.

A Yamaha, porém, tem todas as vitórias nos quadriciclos. Nos estágios, além da fabricante japonesa, só Honda, Polaris, Can-Am, E-ATV, Suzuki e Barren já triunfaram ao menos uma vez. Nos caminhões, com 19 vitórias gerais, a russa Kamaz tem a hegemonia, com os tchecos da Tatra, com seis, ocupando o posto de maiores perseguidores. Nos carros, a Mitsubishi se destaca com 12 triunfos gerais, mas o último deles foi em 2007. A Peugeot tem sete, seguida pela Mini, com seis. Citroën e Volkswagen têm quatro, enquanto a atual bicampeã Toyota aparece com três. Porsche, Range Rover e Schlesser (dois) e Mercedes e Renault (um) fecham a lista.

09 O futuro

Ainda que tenha encontrado alguma estabilidade na Arábia Saudita, o Dakar não quer parar por aí. A ida para outros países do Oriente Médio e até um retorno ao continente africano seguem nos planos da competição, que continua abrangendo novas classes e que busca ser exemplo também de preservação climática global. O plano é tirar a emissão de carbono por completo até 2030 e o Dakar valoriza bastante os movimentos de suas fabricantes por veículos que sejam sustentáveis.

