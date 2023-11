Voa! Lucas Moraes será piloto da equipe campeã do Dakar

Depois de uma estreia dos sonhos no Dakar, com um terceiro lugar neste ano, Lucas Moraes vai ter a chance de fazer ainda mais no maior rali do mundo: o brasileiro faz parte agora da equipe oficial da Toyota, vencedora das últimas duas edições. Além do Dakar, Lucas também vai guiar pela Toyota Gazoo Racing no W2RC, o Mundial de Rali Cross-Country e o Sertões.

Lucas, que já guiou com um modelo Hilux Overdrive da Toyota na campanha histórica de janeiro deste ano no Dakar, agora vai pilotar um Toyota GR DKR Hilux T1+, carro com o qual a lenda Nasser Al-Attiyah venceu em 2022 e 2023 no deserto saudita.

Lucas Moraes e Armand Monleón com o Toyota Gazoo Racing ao fundo © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

No carro e na equipe mais fortes da disputa do ano que vem, Lucas Moraes vai ter um novo navegador: o experiente espanhol Armand Monleón, que disputou o Dakar oito vezes, inclusive como piloto de moto, e se formou com Marc Coma, um das maiores fenômenos das competições off-road.

Tenho que me beliscar pra ter certeza que não estou sonhando Lucas Moraes

Apostando no futuro, mas também tentando manter a hegemonia construída no Dakar, no W2RC e no Mundial de Rali (WRC), a Toyota também assinou com o promissor americano Seth Quintero, de apenas 21 anos, e o navegador alemão Dennis Zenz.

Uma voltinha com a nova máquina nas dunas dos Emirados Árabes Unidos 🚗🌄 © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

"Estou vivendo um momento inacreditável, não só na carreira, mas também no aspecto pessoal. Entrando na TGR, o mesmo time que vem sendo defendido por muitos dos meus ídolos, tenho que me beliscar pra ter certeza de que não estou sonhando”, disse Lucas, um quase-novato no Dakar, mas dono de belíssima carreira no rali, incluindo dois títulos do Sertões.

O Dakar tem início marcado pra 5 de janeiro, alguns dias mais tarde em relação à edição 2023. A competição tem Nasser Al-Attiyah como atual campeão e Sébastien Loeb como vice. No W2RC, em que o catari também defende o bicampeonato, serão cinco etapas entre Dakar, Abu Dhabi, Portugal/Espanha, Argentina e Marrocos.

