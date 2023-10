5 Coisas que você precisa saber sobre Diogo Moreira

, aos 19 anos, devolveu ao Brasil o topo do pódio do Mundial de Motovelocidade depois de quase duas décadas. Com

com Alexandre Barros, grande piloto do país na história do Mundial. E foi justamente Alex quem descobriu Diogo, então com 10 anos, e o levou a dar os primeiros passos em campeonatos mais competitivos.

Nem todo piloto do Mundial de Motovelocidade correu sempre no asfalto. Diogo foi um desses casos. Filho de piloto de motocross, ele deu os primeiros passos na terra, onde ficou até ser descoberto por Alex Barros. A partir de 2015, o foco foi o asfalto, mas não sem antes faturar o Brasileiro de Motocross nas 50cc.

Nem todo piloto do Mundial de Motovelocidade correu sempre no asfalto. Diogo foi um desses casos. Filho de piloto de motocross, ele deu os primeiros passos na terra, onde ficou até ser descoberto por Alex Barros. A partir de 2015, o foco foi o asfalto, mas não sem antes faturar o Brasileiro de Motocross nas 50cc.

Nem todo piloto do Mundial de Motovelocidade correu sempre no asfalto. Diogo foi um desses casos. Filho de piloto de motocross, ele deu os primeiros passos na terra, onde ficou até ser descoberto por Alex Barros. A partir de 2015, o foco foi o asfalto, mas não sem antes faturar o Brasileiro de Motocross nas 50cc.