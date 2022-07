Pole e vitória: Felipe Fraga briga pelo título do DTM

O domingo foi especial pro Felipe Fraga . No circuito de Norisring , o brasileiro conquistou a primeira vitória da carreira no DTM , cumprindo um dos seus mais antigos sonhos. Mais do que isso: Fraga agora entrou firme na disputa do título do Campeonato Alemão de Turismo , um dos mais importantes do automobilismo.

O jeito que Fraga desencantou na temporada foi incrível. Ele fez pole e dominou a prova de ponta a ponta, sem dar qualquer chance aos rivais, principalmente Mirko Bortolotti, líder do campeonato e que chegou na segunda colocação. Uma vitória sem reparos. Felipe botou todo mundo no bolso do macacão.

Felipe Fraga em Norisring com o troféu de sua primeira vitória no DTM © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Parece que tirei 50 quilos das minhas costas com a vitória. Foi tudo muito bom Felipe Fraga

Além da importância de vencer e realizar um sonho que tinha desde que era piloto da Stock Car, Felipe se livrou de uma maré de falta de sorte que já estava surreal. A corrida 1 do fim de semana em Norisring ilustrou bem isso: Fraga tomou uma pancada na traseira sem ter tido culpa alguma. Foi o quinto abandono em um campeonato tumultuado.

"Estou muito feliz, acho que merecíamos isso. Não sabia como estaria meu carro, destruíram minha traseira ontem. Mas tudo deu certo. Minha primeira pole, depois dei tudo na corrida. Parece que tirei uns 50 kg das minhas costas com a vitória. Uma corrida perfeita de aniversário, foi tudo muito bom", disse Fraga após o triunfo.

Felipe encerra a fase de resultados ruins e agora já está de olho grande no título. Com 50 pontos, está 39 atrás do Bortolotti e já é sexto na classificação. Ainda por cima tem um retrospecto impressionante: todas as provas que terminou subiu no pódio: além da vitória em Norisring, foi segundo em Portimão, na abertura da temporada.

Tem ainda mais um detalhe que deixou tudo mais especial pro Felipe: a primeira vitória aconteceu no dia do aniversário de 27 anos, dia 3 de julho. Apesar de bela história na Stock Car, no Mundial de Endurance e no endurance norte-americano, fica difícil imaginar um presente de aniversário melhor, né?

DTM: Felipe Fraga leva sua Ferrari à vitória em Norisring © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Agora, depois de ter quebrado um jejum brasileiro de vitórias no DTM que durava desde 2013, quando Augusto Farfus venceu em Zandvoort, Felie vai atrás do título tão sonhado no ano de novato. É difícil, claro que é, mas Felipe já provou durante a última década inteira que faz parte do rol dos melhores pilotos do Brasil em sua geração. Nada é impossível para ele.

PILOTO PAÍS / CARRO PONTOS Mirko Bortolotti ITA / Lamborghini 89 Sheldon Van der Linde AFS / BMW 80 René Rast ALE / Audi 79 Nico Müller SUI / Audi 62 Lucas Auer AUT / Mercedes 60 Felipe Fraga BRA / Ferrari 50

O DTM entra em férias e volta agora no último fim de semana de agosto, com a quinta de oito etapas, a ser disputada no lendário circuito de Nurburgring.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries !