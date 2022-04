Por que você não pode perder a temporada do DTM

em tradução livre, acende a luz verde no dia 29, com etapa em Portimão, Portugal. Vai ser a 36ª temporada de uma das categorias mais tradicionais do planeta. Competição historicamente muito disputada e aqui você vai saber por que não pode perder um lance sequer nesse ano.

O DTM é um dos campeonatos mais legais do automobilismo mundial isso é fácil de provar. O Deutsche Tourenwagen Masters , ou Campeonato Alemão de Turismo em tradução livre, acende a luz verde no dia 29, com etapa em Portimão, Portugal. Vai ser a 36ª temporada de uma das categorias mais tradicionais do planeta. Competição historicamente muito disputada e aqui você vai saber por que não pode perder um lance sequer nesse ano.

O DTM é um dos campeonatos mais legais do automobilismo mundial isso é fácil de provar. O Deutsche Tourenwagen Masters , ou Campeonato Alemão de Turismo em tradução livre, acende a luz verde no dia 29, com etapa em Portimão, Portugal. Vai ser a 36ª temporada de uma das categorias mais tradicionais do planeta. Competição historicamente muito disputada e aqui você vai saber por que não pode perder um lance sequer nesse ano.

, guiando uma Ferrari 488 GT3 EVO. No ano passado, o time foi vice-campeão com Liam Lawson e ficou em sexto com Alexander Albon.

vai ser o cara do País e chegou com status importante pra iniciar sua trajetória de piloto em tempo integram no Alemão. O mais jovem campeão da Stock Car vai defender a

Fraga é um dos dos mais talentosos e vencedores pilotos brasileiros de sua geração. Campeão da Stock Car em 2016, quando tinha apenas 21 anos, o paraense colocou o pé na estrada em seguida e se aventurou pelo Mundial de Endurance (WEC), V8 Supercars Australiano e IMSA. Sempre andou muito bem e neste ano ganhou as 24 Horas de Daytona, uma das mais icônicas corridas do mundo. O DTM era um sonho antigo, lá atrás o Felipe já falava desse sonho.

Fraga é um dos dos mais talentosos e vencedores pilotos brasileiros de sua geração. Campeão da Stock Car em 2016, quando tinha apenas 21 anos, o paraense colocou o pé na estrada em seguida e se aventurou pelo Mundial de Endurance (WEC), V8 Supercars Australiano e IMSA. Sempre andou muito bem e neste ano ganhou as 24 Horas de Daytona, uma das mais icônicas corridas do mundo. O DTM era um sonho antigo, lá atrás o Felipe já falava desse sonho.

Fraga é um dos dos mais talentosos e vencedores pilotos brasileiros de sua geração. Campeão da Stock Car em 2016, quando tinha apenas 21 anos, o paraense colocou o pé na estrada em seguida e se aventurou pelo Mundial de Endurance (WEC), V8 Supercars Australiano e IMSA. Sempre andou muito bem e neste ano ganhou as 24 Horas de Daytona, uma das mais icônicas corridas do mundo. O DTM era um sonho antigo, lá atrás o Felipe já falava desse sonho.

Um dos maiores charmes do DTM, e uma das razões da popularidade do campeonato, é o desfile de grandes marcas envolvidas. Além da Ferrari, já citada, o que se vê nas pistas são montadoras admiradas e de longa história no automobilismo: Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes e Porsche também têm seus times parceiros por lá. E isso gera rivalidades que podem ser ainda mais quentes do que em categorias como a

Não é só Felipe Fraga que vem forte no DTM não, viu? O grid é parrudo, repleto de caras importantes. Tem René Rast, tricampeão do próprio DTM, Laurens Vanthoor, campeão mundial de GT, Marco Wittmann, também bicampeão do DTM, Nick Cassidy, da Fórmula E, e pilotos promissores como Lucas Auer e David Schumacher, filho de Ralf e sobrinho do heptacampeão de F1 Michael.

Não é só Felipe Fraga que vem forte no DTM não, viu? O grid é parrudo, repleto de caras importantes. Tem René Rast, tricampeão do próprio DTM, Laurens Vanthoor, campeão mundial de GT, Marco Wittmann, também bicampeão do DTM, Nick Cassidy, da Fórmula E, e pilotos promissores como Lucas Auer e David Schumacher, filho de Ralf e sobrinho do heptacampeão de F1 Michael.

Não é só Felipe Fraga que vem forte no DTM não, viu? O grid é parrudo, repleto de caras importantes. Tem René Rast, tricampeão do próprio DTM, Laurens Vanthoor, campeão mundial de GT, Marco Wittmann, também bicampeão do DTM, Nick Cassidy, da Fórmula E, e pilotos promissores como Lucas Auer e David Schumacher, filho de Ralf e sobrinho do heptacampeão de F1 Michael.