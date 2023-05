'Sou o último dinossauro da F1', diz mago da Red Bull Racing

É uma mistura. Design é um termo muito amplo, no mundo dos automóveis, nos carros de passeio, design é só o estilo, não a engenharia do carro. E o que muitos chamariam de engenharia, nós aqui [na Red Bull Racing] chamamos de engenharia de design. Eu me definiria como um engenheiro-designer. Acho que é uma mistura da criatividade com a disciplina.