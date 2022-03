O que a Fórmula 1 mostrou após dois GPs

Faz anos que se sabe que Max Verstappen é um dos melhores pilotos do mundo. Mas o número 1 vem se transformando num competidor quase que imbatível. Com um carro fortíssimo nas mãos, é capaz de extrair tudo dele, segue sendo rápido e arrojado, mas vem sendo cada vez mais maduro. Em Jedá, no GP da Arábia Saudita, ganhou também porque usou a cabeça muito bem, fazendo movimentos na hora certa, tomando conta da zona de abertura da asa móvel e deixando Charles Leclerc sem opções pra dar o troco. Uma vitória de categoria rumo ao bi.

Sergio Pérez é um ótimo piloto e foi fundamental para o título do Max em 2021, defendendo muito bem nas disputas com Lewis Hamilton. Passou, porém, o ano todo sem poles e com apenas uma vitória. Ao cravar a pole na Arábia Saudita, a primeira de um mexicano na F1, o mexicano já muda de status. O quarto lugar não pode apagar a atuação sólida do Checo, largando bem e sustentando a liderança até dar um baita azar com um safety-car que complicou sua tática. Deve ser fator ainda mais importante na briga pelos troféus em 2022.

