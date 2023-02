A dupla que fez da Red Bull Racing uma gigante

e Sebastian Vettel, os dois grandes pilotos, os campeões. Mas há também duas figuras centrais na história de sucesso do time: Christian Horner, o chefe, e Adrian Newey, o projetista.

é o pulso firme, o mentor, o homem que captura os talentos do volante.

Até então com pouca experiência nos grandes palcos, Horner assumiu em 2005 o projeto ambicioso como o mais jovem chefe de equipe da F1 à época — tinha 32 anos. Rapidamente, ele identificou que o time precisava de alguém grande por trás dos carros para escalar o pelotão. E não havia ninguém melhor que Newey pra missão.

"O que estava faltando era uma direção técnica clara. Adrian era o melhor a já ter passado pela F1, então, a questão era saber como atrair ele para o nosso projeto", disse Horner em entrevista à imprensa britânica. "Christian criou um hábito durante a temporada 2005: sempre que eu estava andando pelo paddock, ele aparecia para andar também. Foi assim que começamos a conversar mais. De repente, numa dessas, sai um homem de jaqueta preta que estava atrás do caminho: 'Eu sou Helmut Marko, este é meu cartão. Vamos te ligar'", conta Newey.

Bem antes de chegar à Red Bull Racing, Newey já era uma lenda da F1. O projetista foi a mente por trás da histórica Williams dos anos 90, bem como a McLaren que consagrou Mika Hakkinen. Por falar em McLaren, foi lá que o britânico trabalhou com David Coulthard, coincidentemente, piloto da

Bem antes de chegar à Red Bull Racing , Newey já era uma lenda da F1. O projetista foi a mente por trás da histórica Williams dos anos 90, bem como a McLaren que consagrou Mika Hakkinen. Por falar em McLaren, foi lá que o britânico trabalhou com David Coulthard, coincidentemente, piloto da Red Bull Racing em 2005. Tinha tudo mesmo pra dar match.

"O David é um grande amigo meu, alguém em quem eu sempre confiei muito no julgamento. E ele me deu toda força para vir para cá. Você olhava para a equipe e podia achar que era tudo uma grande festa, isso é se levar a sério? Sim, porque por trás daquilo eu consegui ver um time se formando de maneira muito sólida", fala Adrian.

O primeiro título da Red Bull Racing veio pouco tempo depois do seu surgimento e, consequentemente, do início da aliança de Horner e Newey, em 2007. Foi em 2009, com o vice-campeonato, que a coisa mudou de figura. E muito disso tinha a ver com Vettel, que chegava da

"Já era claro que ele [Vettel] era um talento fora de série. A Toro Rosso [atual Scuderia AlphaTauri] dava chances para os jovens talentos da nossa academia e o Sebastian foi assim: chegou lá e, na hora, provou que era muito talentoso. E ainda trabalhava incrivelmente duro, não deixava pedra sobre pedra, era sempre o último a ir embora na sexta-feira e no sábado", lembra Christian.

"Seb sempre foi muito metódico e se cobrava muito. Quando errava, ia atrás de entender o próprio erro, o que poderia fazer para acabar com isso. Muito raramente ele cometia o mesmo erro duas vezes. Essa dedicação dele contagiava a equipe, todo mundo via que o trabalho valia a pena", segue Newey.

Outro nome fundamental para a Red Bull Racing foi Verstappen, já em outra época. O holandês pegou um time outrora tetracampeão, é verdade, mas que vivia uma seca complicada, um período duro entre 2014 e 2018 em que até as vitórias eram raras. E o Super-Max foi peça vital para a virada de chave. Bem como a entrada da Honda na vaga da Renault no fornecimento de motor.

"Eu acho que são duas pessoas totalmente diferentes. Sebastian é aquele cara alemão, trabalha duro, muito duro. Max é mais o talento natural, aquela habilidade absurda, a determinação e a fome de vencer que eu nunca tinha visto igual. Muito diferentes entre eles, mas parecidos na gana, no fazer o seu melhor. Não importa até onde vai Max na carreira. Aos 25 anos, é assustador pensar o que ainda pode conquistar", analisa Horner.

