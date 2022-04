8 curiosidades sobre Max Verstappen

Fez 47 corridas antes de estrear na F1 . Desde que saiu do kart, sua maior experiência foram as 33 provas que disputou na extinta F3 Europeia, ficando com o terceiro lugar em 2014 – campeonato vencido por Esteban Ocon. Em 2015, estreou no GP da Austrália pela Scuderia Toro Rosso.