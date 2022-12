Sorria, Daniel Ricciardo está de volta à Red Bull Racing

e Sergio Pérez mantidos como titulares, Ricciardo assume posto de terceiro piloto, com foco no trabalho de simulador e a participação em eventos comerciais da equipe e da marca.

, mas agora em nova função. Com

Isso significa dizer que, ao menos em um primeiro momento, Ricciardo não vai ter as funções clássicas de um piloto reserva, posto que, aliás, deve seguir com

Isso significa dizer que, ao menos em um primeiro momento, Ricciardo não vai ter as funções clássicas de um piloto reserva, posto que, aliás, deve seguir com Liam Lawson , que já apareceu em sessões de treinos livres em 2022.

Isso significa dizer que, ao menos em um primeiro momento, Ricciardo não vai ter as funções clássicas de um piloto reserva, posto que, aliás, deve seguir com Liam Lawson , que já apareceu em sessões de treinos livres em 2022.

e toda a equipe é algo que me deixa muito feliz, de verdade", disse o piloto. Sorrindo, evidentemente.

como terceiro piloto para 2023. Tenho tantas memórias boas do meu tempo aqui, mas ser bem recebido por

"O sorriso diz tudo: estou muito emocionado por voltar à Red Bull Racing como terceiro piloto para 2023. Tenho tantas memórias boas do meu tempo aqui, mas ser bem recebido por Christian [Horner] , doutor [Helmut] Marko e toda a equipe é algo que me deixa muito feliz, de verdade", disse o piloto. Sorrindo, evidentemente.

"O sorriso diz tudo: estou muito emocionado por voltar à Red Bull Racing como terceiro piloto para 2023. Tenho tantas memórias boas do meu tempo aqui, mas ser bem recebido por Christian [Horner] , doutor [Helmut] Marko e toda a equipe é algo que me deixa muito feliz, de verdade", disse o piloto. Sorrindo, evidentemente.