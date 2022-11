Enzo: mais um Fittipaldi no caminho da Fórmula 1

"É uma honra me juntar à Red Bull. No fim do ano passado já estava conversando com o doutor Helmut Marko, tivemos algumas reuniões. As conversas recomeçaram em Budapeste, onde subi no pódio. Em Spa também teve reunião. Em Zandvoort e em Monza eu encontrei o Christian Horner [chefe da Red Bull Racing], e foi na Itália que decidimos assinar", revelou Enzo ao site "Grande Prêmio".