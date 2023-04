O homem que recebe jovens e transforma em lendas da F1

desde 2006, quando nasceu a equipe ainda com o nome de Scuderia Toro Rosso, o dirigente austríaco é conhecido como um preparador de talentos. Tost, no fim das contas, foi o responsável pela transição de pilotos como

Franz Tost é figura frequente no paddock da

Ex-piloto de F3 e F-Ford e com formação em ciência do esporte e administração, Tost sempre se mostrou a pessoa certa para auxiliar a galera nova que chegava ao grid da F1. É por isso que

"Nós explicamos aos pilotos como eles podem melhorar a pilotagem, pisando no freio antes em alguma curva, tendo uma tocada mais suave, como acelerar de novo mais rapidamente. Os pilotos talentosos aprendem isso em duas, três voltas. Os menos talentosos demoram mais, é assim que achamos os caras de maior potencial", diz Tost.

Do grid atual da F1, 30% dos pilotos passaram pelas mãos de Tost, que lá atrás começou a preparar Ralf Schumacher, ainda nos anos 1990, antes de assumir o projeto da Scuderia Toro Rosso. Além de Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, que formam hoje a dupla da Scuderia AlphaTauri, o dirigente lapidou também Alex Albon, Carlos Sainz e Pierre Gasly.

O inegável talento para preparar jovens é só uma das características de Tost. Ele é conhecido por ser um dos chefes que mais protegem seus pilotos de críticas, ao mesmo tempo em que é um cara disciplinador, que cobra muito internamente e trabalha pesado. Também é conhecido por exigir melhorias internamente, no carro e nos projetos da Scuderia AlphaTauri.

