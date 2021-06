Sua majestade Max Verstappen: ele é o rei da Áustria

Max Verstappen confirma, corrida após corrida, que pode se tornar o maior adversário que Lewis Hamilton já teve na Fórmula 1 . O inglês, sete vezes campeão mundial, já teve grandes rivalidades com gente como Fernando Alonso e o ex-companheiro Nico Rosberg. Disputou freadas com Sebastian Vettel. Mas, no domingo, viu de novo o tamanho que Max está ganhando.

A vantagem de 18 pontos no campeonato não indica exatamente o tamanho da superioridade que Max Verstappen e Red Bull Racing têm conseguido neste ano em cima de Hamilton e da Mercedes. Das oito corridas até agora, o holandês venceu quatro, foi segundo - com boas chances de vencer - em três e abandonou outra por causa de um furo no pneu quando estava com o alto do pódio estava logo ali. Não é exagero imaginar que a distância já poderia estar em 50 pontos.

Mas foi no GP da Estíria , no domingo, que Max alcançou mais um belo feito em sua ainda curta carreira na Fórmula 1: a 14ª vitória de foi a terceira no circuito do Red Bull Ring, algo enorme em uma época em que a Mercedes levou todos os últimos sete títulos de pilotos e de construtores. Sua majestade Max Verstappen é o rei da Áustria .

14 com 23 Max chegou a 14 vitórias com 23 anos, algo que só Sebastian Vettel conseguiu. O alemão venceu 16 vezes antes dos 24. Só falta 1 Se chegar no top 3 do GP da Áustria, Max vai subir no pódio pela 50ª vez na F1, algo que só 16 pilotos conseguiram.

Para se ter uma ideia de quão difícil é isso atualmente, Sebastian Vettel, grande rival de Hamilton em 2017 e 2018 e que teve carros bem competitivos de 2014 até 2020, não conseguiu vencer três vezes em pista alguma na Era Híbrida, que teve início em 2014: levou duas na Austrália, duas na Hungria, duas em Singapura, duas no Bahrein. Três? Nunca.

Outro ponto que aumenta os créditos de Max Verstappen é que isso tudo aconteceu justamente no Red Bull Ring , a casa da Red Bull Racing . Mas por mais que pareça pelo nome, o traçado nunca foi dos mais favoráveis pra equipe. Pelo contrário: por anos, era exatamente o que o carro da Mercedes queria, com suas retas e traçado curto. Não mais, como se viu no passeio do holandês no GP da Estíria .

O que se vê é uma sequência de feitos relevantes pra um piloto que, definitivamente, está pronto pra ser campeão. Na semana passada, por exemplo, Verstappen completou o primeiro hat-trick da carreira: fez pole, volta mais rápida e venceu na França. Agora, a trinca de vitórias na Áustria .

Max Verstappen venceu o GP da Estíria 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool Já estou bem ansioso pra semana que vem. Está realmente bom para a gente, mas precisamos manter isso e continuar apertando o ritmo forte Max Verstappen

Como tudo tem parecido casar perfeitamente para o sucesso de Max em 2021, a próxima corrida é na Áustria de novo, no mesmo Red Bull Ring . Maduro e com o foco totalmente voltado ao Mundial, o holandês fez questão de conter a euforia na entrevista minutos após vencer o GP da Estíria e já mirou mais um triunfo no próximo domingo.

Traduzindo os 18 pontos que separam Hamilton e Verstappen: mesmo que Hamilton vença o GP da Áustria, pra tomar a liderança do campeonato é preciso que o holandês chegue no máximo em sétimo lugar. No Mundial de Construtores, a Red Bull Racing vai também construindo uma liderança sólida: 40 pontos de vantagem.

O próximo capítulo é neste domingo. E Lewis Hamilton já entendeu: Max Verstappen é o rei da Áustria. E desafiar sua majestade em sua corte é tarefa pra lá de complicada.

