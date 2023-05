Verstappen faz GP dos sonhos, mas ameaça está próxima

. Sinônimo de precocidade no esporte, o holandês é fenômeno no volante e um especialista em derrubar marcas. Mas, talvez, ele fique ainda mais na memória pelas corridas de recuperação que faz.

O bicampeão mundial empilha atuações de gala quando larga do meio do pelotão. São vários os exemplos de corridas em que causou grandes reviravoltas: de 20º pra segundo na Rússia, em 2021, de 15º para segundo na Arábia Saudita este ano, além da inesquecível série encaixada em 2022: venceu na Hungria, Bélgica e Itália largando, respectivamente, de décimo, 14º e sétimo.

O bicampeão mundial empilha atuações de gala quando larga do meio do pelotão. São vários os exemplos de corridas em que causou grandes reviravoltas: de 20º pra segundo na Rússia, em 2021, de 15º para segundo na Arábia Saudita este ano, além da inesquecível série encaixada em 2022: venceu na Hungria, Bélgica e Itália largando, respectivamente, de décimo, 14º e sétimo.

O bicampeão mundial empilha atuações de gala quando larga do meio do pelotão. São vários os exemplos de corridas em que causou grandes reviravoltas: de 20º pra segundo na Rússia, em 2021, de 15º para segundo na Arábia Saudita este ano, além da inesquecível série encaixada em 2022: venceu na Hungria, Bélgica e Itália largando, respectivamente, de décimo, 14º e sétimo.

Em Miami, o holandês saiu de nono pra segundo antes mesmo de fazer sua parada no box e, quando trocou de pneus, superou o companheiro, Sergio Pérez. Até manobra dupla fez em Kevin Magnussen e Charles Leclerc. "No geral, o fim de semana não foi perfeito, mas é uma longa temporada, então, sempre tento estar o mais perto possível da perfeição", ressaltou o piloto #1.

Em Miami, o holandês saiu de nono pra segundo antes mesmo de fazer sua parada no box e, quando trocou de pneus, superou o companheiro, Sergio Pérez. Até manobra dupla fez em Kevin Magnussen e Charles Leclerc. "No geral, o fim de semana não foi perfeito, mas é uma longa temporada, então, sempre tento estar o mais perto possível da perfeição", ressaltou o piloto #1.

Em Miami, o holandês saiu de nono pra segundo antes mesmo de fazer sua parada no box e, quando trocou de pneus, superou o companheiro, Sergio Pérez. Até manobra dupla fez em Kevin Magnussen e Charles Leclerc. "No geral, o fim de semana não foi perfeito, mas é uma longa temporada, então, sempre tento estar o mais perto possível da perfeição", ressaltou o piloto #1.

Cada vez mais alto no ranking de todos os recordes possíveis da F1, Verstappen, que recentemente passou Ayrton Senna em pódios conquistados, é muito favorito ao tricampeonato com uma