© Getty Images/Red Bull Content Pool
Fórmula 1
A saga de Isack Hadjar até o pódio em Mônaco
O jovem piloto francês mostrou maturidade ao lutar contra uma série de problemas pra garantir o segundo pódio de sua carreira e o primeiro com a Red Bull Racing.
Isack Hadjar passou por um teste importante com louvor no Grande Prêmio de Mônaco, lutando contra problemas mecânicos e uma bandeira vermelha no final da corrida pra igualar sua melhor classificação na Fórmula 1, conquistando um merecido terceiro lugar no Principado.
Largando em quinto no grid, o piloto de 21 anos se portou forma madura e segurou a pressão pra conquistar seu primeiro pódio com as cores da Red Bull Racing e o primeiro desde o terceiro lugar do ano passado, no Grande Prêmio da Holanda.
Superando desafios
Tendo se juntado à Red Bull Racing vindo da Visa Cash App Racing Bulls pra temporada de 2026, Hadjar começou bem na nova equipe. Ele conseguiu um excelente quinto lugar no Grande Prêmio do Canadá e, depois de Mônaco, ficou a apenas uma posição abaixo do companheiro de equipe, Max Verstappen, na classificação do campeonato.
Ainda mais impressionante foi a capacidade de Hadjar de superar as adversidades, já que ele revelou, após a corrida na Itália, que havia enfrentado "enormes problemas de dirigibilidade" durante a maior parte das 70 voltas.
"Começamos bem e estávamos administrando nossa corrida, mas nas primeiras 10 ou 15 voltas comecei a ter grandes problemas de dirigibilidade", revelou Hadjar. "Se há uma pista em que você não quer isso, é aqui, então foi incrivelmente desafiador ter de percorrer 60 voltas."
Esse não foi o único problema que o piloto francês enfrentou. Ele ainda foi investigado por uma suposta infração de bandeira vermelha. Apesar da possibilidade de perder o terceiro lugar, Hadjar manteve a calma pra terminar atrás da Mercedes de Kimi Antonelli e da Ferrari de Lewis Hamilton.
"Havia incerteza sobre o que aconteceria com a bandeira vermelha, e você precisa voltar a se concentrar. Mesmo no final, eu ainda estava com falta de potência na retomada. Foi realmente a corrida mais longa da minha vida, mas agora que ela terminou, conseguimos o pódio", acrescentou.
Um fim de semana inesquecível
Depois de enfrentar dificuldades no primeiro treino livre e ficar na 13ª posição, Hadjar demonstrou sua capacidade de adaptação ao melhorar continuamente durante o fim de semana da corrida.
Na terceira e última sessão de treinos, ele havia melhorado pra oitavo, antes de se classificar em quinto. "Foi um resultado e um fim de semana extraordinários", disse Hadjar.
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