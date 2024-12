'Bem-vindo à Red Bull Racing': a ligação que mudou a vida de Liam Lawson

In the Wings Acompanhe a temporada 2023 de Liam Lawson enquanto ele luta pelo título da Super Fórmula no Japão e recebe uma chance inesperada: disputar cinco GPs na Fórmula 1.

Liam Lawson com o troféu de vice-campeão da temporada 2021 do DTM

A história de Liam Lawson começou na Nova Zelândia, onde a paixão pelo automobilismo foi cultivada na família, especialmente pelo pai. "Ele está comigo desde o primeiro dia", disse Liam. "Sempre me fez acreditar que eu poderia alcançar qualquer coisa se me esforçasse o suficiente para isso. Vê-lo se emocionar com essa notícia foi realmente especial, é algo que eu nunca vi antes."

O apoio inabalável da família muitas vezes teve um custo alto. Em um podcast no início do ano, Liam revelou que seus pais chegaram a vender a casa pra financiar suas corridas. "Meus pais e irmãos abriram mão de muita coisa pra que eu estivesse aqui. Essa conquista é tanto deles quanto minha."

