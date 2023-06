10 vitórias inesquecíveis da Red Bull Racing na Fórmula 1

E a Red Bull Racing entrou pro grupo das equipes centenárias da Fórmula 1 . Em mais uma exibição de gala, Max Verstappen venceu o GP do Canadá de ponta e fez da equipe a quinta a atingir 100 vitórias na categoria. Relembre abaixo dez momentos inesquecíveis dessa trajetória.

01 🇨🇳 China, 2009

🏆 Sebastian Vettel

China, 2009: a primeira de Sebastian Vettel e da Red Bull Racing © Vladimir Rys/Bongarts / Getty Images

Foi a vitória número 1 da equipe, obtida na terceira etapa. Além de todo o simbolismo por ter dado início a uma das histórias mais gloriosas que a F1 já viu, ainda veio pelas mãos de Sebastian Vettel, o homem que de 2010 a 2013 ganharia quatro títulos seguidos com a Red Bull Racing .

02 🇦🇪 Abu Dhabi, 2010

🏆 Sebastian Vettel

O primeiro título de Vettel e Red Bull Racing foi dramático, conquistado na última corrida, com vitória do alemão e mais que isso: foi a primeira liderança de Seb na classificação geral. Isso mesmo, o cara só liderou o campeonato depois da última prova, em Abu Dhabi. Surreal!

03 🇦🇺 Austrália, 2011

🏆 Sebastian Vettel

Em 2011, Vettel tornou-se o mais jovem bicampeão da F1 © Mark Thompson / Getty Images

O título de 2011 foi mais tranquilo. Na Austrália, abertura da temporada, Vettel e a Red Bull Racing já foram tirando os rivais do caminho. Foram cinco vitórias nas seis primeiras corridas. O bicampeonato rolou no Japão, com um terceiro lugar. E ele foi então o bi mais jovem da F1.

04 🇸🇬 Singapura, 2012

🏆 Sebastian Vettel

No ano em que cinco equipes diferentes ganharam as cinco primeiras corridas, o título do Vettel só se tornou real na Ásia. Foram quatro vitórias seguidas em Singapura, Japão, Coreia do Sul e Índia, um baque em Fernando Alonso, que vinha embalado pela Ferrari.

05 🇪🇸 Espanha, 2016

🏆 Max Verstappen

Ao lado do pai, Jos Verstappen, Max exibe o seu primeiro troféu na F1 🏆 © Clive Mason / Getty Images

A primeira vitória do Max. No dia em que os então companheiros Nico Rosberg e Lewis Hamilton bateram, o holandês estava lá, na corrida de estreia pela Red Bull Racing , pra aproveitar a chance. Numa era de domínio da Mercedes, cada vitória era especial. Nascia um fenômeno.

06 🇲🇨 Mônaco, 2018

🏆 Daniel Ricciardo

A comemoração molhada de Daniel Ricciardo em Mônaco 2018 © Dan Istitene / Getty Images

Quem aí não lembra do pulo na piscina de comemoração de Daniel Ricciardo? Mônaco é Mônaco e Ricciardo estava doido para acertar as contas com a lendária pista de rua, depois de tanto azar que tinha tido lá em anos anteriores. O pulo na água foi mesmo pra lavar a alma.

07 🇬🇧 GP dos 70 Anos, 2020

🏆 Max Verstappen

Verstappen e Red Bull Racing deram aula em Silverstone. A equipe optou por uma tática inusitada, classificou e largou com pneus duros. Deu tudo muito certo por causa disso, porque lá atrás, no Q2, a magia aconteceu. Verstappen fez talvez a maior atuação da sua vida.

08 🇦🇪 Abu Dhabi, 2021

🏆 Max Verstappen

Foi na base do drama que Verstappen conquistou seu primeiro título mundial © Lars Baron / Getty Images

A corrida do título e do fim do jejum! Verstappen venceu o primeiro campeonato numa verdadeira batalha contra a Mercedes e Hamilton. O GP de Abu Dhabi foi um épico, com o campeão definido na última volta. Brilhou Max, coroando um ano absurdo de disputa entre dois gênios da F1.

09 🇫🇷 França, 2022

🏆 Max Verstappen

A temporada que consagrou Verstappen como bicampeão mundial começou duríssima pra Red Bull Racing , com a Ferrari muito veloz. Um acidente de Charles Leclerc, somado a uma bela atuação do holandês em Paul Ricard, foram desenhando o que seria o resto do ano.

10 🇨🇦 Canadá, 2023

🏆 Max Verstappen

Max Verstappen igualou Ayrton Senna em vitórias no GP do Canadá 2023 © Rudy Carezzevoli / Getty Images

Que exibição do Verstappen na corrida 100, tá louco! Venceu pela 41ª vez e alcançou Ayrton Senna no top 5 dos pilotos com mais vitórias na F1. Agora, o holandês já olha pro Alain Prost, quarto nessa lista, com 51 primeiros lugares. E ainda faltam 14 etapas pro fim da temporada...

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!