é uma evolução do excelente RB18, um motor forte, desenvolvido nos últimos anos e que une potência e confiabilidade, e uma equipe de estratégia que é dos melhores que a F1 já viu, criativa e com baixo índice de erros. Além, é claro, de um piloto fora de série.

Um close no rosto do homem que tentará o tricampeonato da F1