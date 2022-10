O dono da F1 toda: Max Verstappen é bicampeão mundial

com quatro corridas de antecedência, bem diferente do que rolou no ano passado, quando garantiu o troféu na última volta da última corrida.

O massacre do Max se desenhou desde o primeiro quarto de temporada e acabou no GP do Japão deste domingo, com uma vitória na tumultuada corrida de Suzuka. A Fórmula 1 nem chegou à perna americana e já conhece seu campeão. Mais do que justo e reflete bem o que foi o ano, aliás.