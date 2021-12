Max Verstappen: o garoto-prodígio agora é campeão mundial

Em uma das mais emocionantes temporadas de todos os tempos, quem sabe a mais emocionante de todos os 71 anos de F1 , Max chegou empatado com Lewis Hamilton na última corrrida e conseguiu seu título mundial na última volta do campeonato, com uma ajuda do destino. Um safety car em Abu Dhabi lhe permitiu colocar pneus novos e colar no rival, que estava mais de 11 segundos à frente. Um título ganho nas curvas finais de uma disputa que jamais será esquecida, entre dois dos maiores pilotos que já entraram em um carro de corrida.