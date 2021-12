O caminho que levou Max Verstappen até o título da F1

Max conta que o pai ficou sem falar com ele por uma semana depois de fazer uma bobagem numa corrida de kart. Como ele disse ao jornal inglês "The Telegraph": "Eu deveria ter vencido a corrida facilmente. Na primeira volta, alguém me ultrapassou e eu queria recuperar a posição na volta seguinte. Batemos. Meu pai se esforçou muito naquele fim de semana e eu joguei tudo fora. No caminho de volta pra casa, discutimos e ele parou em um posto e me disse para sair do carro e voltar sozinho. Liguei para minha mãe, que foi me buscar", lembra o holandês.