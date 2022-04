O campeão voltou: Max Verstappen vivo na luta pelo bi

era possível, essas dúvidas acabaram no domingo.

com

, no

A vitória do Max foi uma das maiores das suas 22. O fato de ter levado o segundo grand-chelem na carreira prova isso: isso significa que ele fez a pole, volta mais rápida e venceu liderando todas as voltas da prova. É a corrida perfeita, um feito raríssimo: apenas 26 pilotos em toda a história conseguiram fazer isso. E só 14 conseguiram duas vezes, como Max.

A vitória do Max foi uma das maiores das suas 22. O fato de ter levado o segundo grand-chelem na carreira prova isso: isso significa que ele fez a pole, volta mais rápida e venceu liderando todas as voltas da prova. É a corrida perfeita, um feito raríssimo: apenas 26 pilotos em toda a história conseguiram fazer isso. E só 14 conseguiram duas vezes, como Max.

A vitória do Max foi uma das maiores das suas 22. O fato de ter levado o segundo grand-chelem na carreira prova isso: isso significa que ele fez a pole, volta mais rápida e venceu liderando todas as voltas da prova. É a corrida perfeita, um feito raríssimo: apenas 26 pilotos em toda a história conseguiram fazer isso. E só 14 conseguiram duas vezes, como Max.

. São 22 vitórias, e tudo isso com apenas 24 anos. Ele já deixou pra trás lendas como Graham Hill, Jack Brabham e Emerson Fittipaldi. Na temporada, a segunda vitória em quatro GPs foi fundamental para conter o avanço de Charles Leclerc na classificação. A distância agora caiu para 27 pontos, um novo cenário rumo ao bi.

E tem mais, sim. Max aparece agora entre os 15 maiores vencedores da história da F1 . São 22 vitórias, e tudo isso com apenas 24 anos. Ele já deixou pra trás lendas como Graham Hill, Jack Brabham e Emerson Fittipaldi. Na temporada, a segunda vitória em quatro GPs foi fundamental para conter o avanço de Charles Leclerc na classificação. A distância agora caiu para 27 pontos, um novo cenário rumo ao bi.

E tem mais, sim. Max aparece agora entre os 15 maiores vencedores da história da F1 . São 22 vitórias, e tudo isso com apenas 24 anos. Ele já deixou pra trás lendas como Graham Hill, Jack Brabham e Emerson Fittipaldi. Na temporada, a segunda vitória em quatro GPs foi fundamental para conter o avanço de Charles Leclerc na classificação. A distância agora caiu para 27 pontos, um novo cenário rumo ao bi.