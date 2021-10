Super-Max! Uma vitória de campeão no GP dos EUA

Você pode não ter lido isso por aí, mas a verdade é que a vitória do Max Verstappen no GP dos EUA foi uma das maiores da carreira do holandês na Fórmula 1 . No dia em que a Red Bull Racing chegou à histórica marca de 200 pódios na categoria, Max deu um passo crucial rumo ao título inédito. E aqui estão os detalhes todos.

A F1 foi ao Circuito das Américas em clima de decisão. Com seis corridas para o fim da temporada, 6 pontos separavam Max de Lewis Hamilton. Além disso, a traiçoeira pista texana era tida como um dos trunfos da Mercedes na batalha com a Red Bull Racing, ou seja, os austríacos precisavam pensar em aproveitar oportunidades, entrar no bolo de algum jeito, possivelmente com performance inferior. Mas o cenário não se confirmou.

Teve também Sergio Pérez no pódio © Getty Images / Red Bull Content Pool

18 vitórias Max Verstappen é o piloto que mais vezes venceu na F1 sem ter um título mundial. Ele é o 17° entre os maiores vencedores 200 pódios A Red Bull Racing é a quinta equipe a atingir a marca. À frente dela estão apenas Ferrari, McLaren e Mercedes.

Após uma sexta-feira que chegou a sugerir um domínio acachapante da Mercedes, Red Bull Racing e Honda viraram a noite trabalhando e voltaram com uma espécie de mágica (e muito trampo). A distância? Evaporou. O sábado foi todo dos austríacos e a chave de ouro veio na classificação: pole de Max e Sergio Pérez em terceiro.

A corrida, no entanto, se desenhava imprevisível, afinal, o domínio da Mercedes poderia ressurgir a qualquer momento. Depois da largada, então, ficou difícil imaginar que Hamilton, após tomar a ponta no momento da partida, perderia. Mas perdeu!

Só que perdeu apenas porque a Red Bull Racing e Max Verstappen estavam em estado de graça. Além do ritmo do carro e do piloto, que, de fato, eram bons, a tática teve papel crucial.

Sabendo que passar em pista, em meio a tanta turbulência, seria praticamente impossível, o time usou os boxes para aplicar o nó tático na rival: undercut no primeiro pit-stop, ou seja, parou Max antes e colocou o holandês na frente quando Lewis parou voltas depois.

Max Vestappen seguiu firme forte pra garantir mais uma vitória © Getty Images / Red Bull Content Pool

Mais tarde, foi hora da magia de Max. Com pneus desgastados e oito voltas mais velhos que os do rival, o holandês entrou em ação e segurou um ritmo absurdo, não dando chances pra Hamilton sequer abrir a asa para tentar a manobra direito. Impecável, no braço, súper. Uma das maiores da carreira. Quem sabe a maior.

Max Verstappen no lugar mais alto do pódio do GP dos EUA © Getty Images / Red Bull Content Pool Perdemos a liderança na largada, então precisávamos tentar fazer alguma coisa diferente. Foi isso que a gente fez Max Verstappen

Com o holandês no degrau mais alto e Pérez, mesmo fisicamente debilitado, fechando o top 3, a Red Bull Racing foi aos 200 pódios, a quinta maior marca da história da F1, 57 abaixo da própria Mercedes, quarta colocada na lista.

O resultado nos EUA deixa com ainda mais moral a Red Bull Racing e Max Verstappen, que são naturalmente favoritos nas próximas duas corridas, no México e no Brasil. Em pistas que favorecem a equipe, pode estar aí, no início de novembro, a chave para Max, hoje 12 pontos na frente, encaminhar de vez o primeiro título. E finalmente conseguir bater Hamilton e a Mercedes.

Em tempo...

Ah, só é melhor evitar dizer que a vitória de Max foi o ponto ALTO do fim de semana. Porque com Shaquille O'Neal no pódio em Austin pra entregar os troféus, ninguém foi mais alto que o ex-pivô.

GP dos EUA 2021: Lewis Hamilton, Shaquille O'Neal e Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!