Max Verstappen vence com golaço em frente à onda laranja

deram um show no fim de semana. O GP da Holanda fez o jogo virar de novo e o #33 reassumiu a liderança do campeonato. 🏁

Da parte do Max Verstappen , todo mérito do mundo por um fim de semana irretocável. Ele sempre foi o favorito e colocou isso em evidência a partir do terceiro treino livre. Na classificação, muito se falou de Hamilton apenas 0s038 atrás do pole, mas a realidade é que Verstappen fez o melhor tempo mesmo sem conseguir abrir a asa, por uma falha no sistema. A margem poderia ter sido bem maior.