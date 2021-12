22 corridas em 1: Super-Max vai pro tudo ou nada

. Não era nada disso. Era um sinal de que as coisas mudariam no ano seguinte.

E como mudaram, hein? Desde a pré-temporada, a Red Bull Racing fez valer aquele gás que mostrou no fim do ano passado. Com um carro impecável, deu ao Max Verstappen o que o holandês esperou por tanto tempo: um carro para, de fato, brigar pra ser campeão. Daí em diante, o título passou a ser disputado corrida após corrida.

Não tinha muito como ser diferente: uma disputa histórica, ponto a ponto, com vitórias trocadas o tempo todo, um equilíbrio que não se via havia muito tempo na elite do esporte a motor. A consequência? 369,5 pontos pro Max e 369,5 pro Hamilton. Com apenas uma corrida pro fim, quem chegar na frente em Abu Dhabi leva. Não dava pra quem é fã de

