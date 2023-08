Um homem, uma máquina: um novo recorde pro Verstappen

ajuda muito, mas o holandês tem a concorrência interna de Sergio Pérez e ainda rivais lendários no grid como Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Nove vitórias seguidas é algo totalmente absurdo, como a própria história já indica. Pense num piloto genial do passado. Dos anos 50 aos anos 2000. Qualquer um. Nenhum deles venceu nove vezes seguidas. Até o Max ficou meio incrédulo.

Tudo começou no GP de Miami. Naquela altura do campeonato, Verstappen estava ameaçado por um Pérez embalado na briga pelo título, mas a corrida de rua na Flórida mudou tudo. O holandês largou em nono, sem tempo no Q3 por uma batida de Charles Leclerc, mas atropelou no domingo, empilhou ultrapassagens e, já na primeira janela de ida aos boxes, pegou Pérez. A chave, então, virou.