Verstappen, 42 vitórias: o que mais ele pode conseguir?

A sequência atual de vitórias consecutivas de Verstappen já é a sexta maior de todos os tempos. Começou em Miami e passou por Mônaco, Espanha, Canadá e Áustria. São cinco, igualando as que teve de forma seguida em 2022, entre França e Itália. A liderança é de Sebastian Vettel, que teve nove em 2013, entre Bélgica e Brasil, com a mesma Red Bull Racing . Sinais?

Esse recorde já é de Verstappen, estabelecido em 2022, quando ganhou 15 vezes. São sete vitórias do holandês neste ano em nove corridas, ou seja, um aproveitamento de 78%. Sabe o que isso quer dizer? O maior aproveitamento de todos os tempos na F1! Então, sim, as 15 vitórias podem ser batidas e até o melhor aproveitamento — hoje de Jim Clark, com 70% em 1963 — pode vir aí.

Apenas Michael Schumacher, em 2002, num calendário de 17 corridas, teve 100% de aproveitamento de pódios. Max até agora chegou todas as corridas entre os três primeiros. Faltam 13 corridas pra acabar a temporada. Com o carro fabuloso desenhado por Adrian Newey,