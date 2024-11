Max Verstappen dá boa noite em Vegas (com sorriso de tetracampeão)

Ele é o maior piloto da sua geração. Tá, nenhuma novidade até aí. E agora é também tetracampeão mundial. Max Verstappen garantiu seu quarto seguido na Fórmula 1 com um quinto lugar no GP de Las Vegas. E quem for chorar que mande áudio, por favor 😎.

O holandês da Red Bull Racing agora se junta a um grupo que tem Alain Prost e Sebastian Vettel , o lendário argentino Juan Manuel Fangio , Lewis Hamilton e Michael Schumacher , todos com pelo menos quatro títulos conquistados. É isso aí, apenas seis pilotos entre os 783 que disputaram pelo menos uma corrida na F1. Pra quem aprendeu a fazer porcentagem na escola, isso dá 0,7%.

Grande vencedor em Las Vegas: Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Embora Max continue a reescrever os livros de recordes da F1 , essa foi uma temporada mais dura em comparação com o extraordinário domínio de 2023. Embora tenha sido quase impecável na pista, Max nem sempre teve o carro mais rápido, dificuldade compensada com uma equipe afiada e pronta para ajudá-lo.

"Foi uma temporada muito desafiadora para mim como pessoa, e eu tive que manter a calma", disse Max. "Esta temporada definitivamente me ensinou muitas lições das quais me orgulho muito.

Max comemora a vitória no Grande Prêmio do Brasil © Getty Images/Red Bull Content Pool

Estou muito orgulhoso porque na maior parte da temporada não tivemos o carro mais rápido Max Verstappen

"Ele não errou um passo sequer durante todo o ano. Esse é um ponto forte dele. Ele não tem desvantagens, não tem pontos negativos. Quando teve o carro mais rápido, dominou as corridas. Quando não tinha o carro mais rápido, ainda estava logo atrás de nós", disse Lando Norris, principal rival na busca pelo título.

01 Um início perfeito

Pelo segundo ano consecutivo, Verstappen dominou no Bahrein © Getty Images/Red Bull Content Pool

O Campeonato Mundial de F1 de 2024 começou pra Max com vitórias consecutivas no Bahrein e na Arábia Saudita, ampliando sua sequência de vitórias desde 2023 pra nove Grandes Prêmios. Do lado de fora do paddock, parecia que 2024 continuaria na mesma linha da campanha anterior.

Em Melbourne, uma falha no freio acabou com sua corrida, e ele perdeu para Norris em Miami. Mas duas pole positions e a vitória na Sprint melhoraram o cenário. Em Mônaco, Charles Leclerc foi o mais rápido. Depois, Max imprimiu vitórias no Japão, na China, em Ímola, no Canadá e na Espanha dando a entender que tudo continuava como sempre.

02 Rivais em crescimento

Nos boxes com Christian Horner, Gianpero Lambiase e Pierre Wache © Getty Images/Red Bull Content Pool

Mas a Mercedes começou a dar trabalho e voltou ao topo pela primeira vez desde 2021 com vitórias na Áustria, na Grã-Bretanha e na Bélgica. A McLaren, equipe a ser batida, começou a se mostrar ainda mais rápida, vencendo na Hungria, na Holanda, no Azerbaijão e em Cingapura. Depois, a Ferrari voltou a vencer em Monza, no Circuito das Américas e no México.

Enquanto isso, a Red Bull Racing tentava encontrar mais velocidade no RB20. Mas mesmo sem a máquina mais rápida à sua disposição, Max Verstappen continuou marcando pontos vitais. Como ele fez isso?

03 Trabalho em equipe

Max Verstappen celebra com a equipe © Getty Images / Red Bull Content Pool

A Red Bull Racing acumula oito Mundiais de Pilotos e seis de Construtores. Venceu 121 corridas - Max esteve no volante em mais da metade delas! Todos os membros da equipe sabem como vencer e como lidar com a pressão. E foi isso que mostraram.

Max fez questão de trabalhar com todos os departamentos da equipe, tanto na pista quanto na sede em Milton Keynes, para tirar o máximo proveito da temporada.

"Nos bastidores, ele estava se esforçando muito com os engenheiros, projetistas e no simulador, mais do que em qualquer um dos anos anteriores", diz o diretor da equipe , Christian Horner . "A maneira como ele se comportou e trabalhou com os engenheiros e toda a equipe técnica foi fenomenal."

04 A equipe de box mais rápida da F1

A equipe de box da Red Bull Racing é a mais rápida da F1 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

A Red Bull Racing vem ganhando o prêmio DHL's Fastest Pit Stops, de pit topo mais rápido, todos os anos desde 2018. A habilidade, a disciplina e o pensamento frio também demonstram uma equipe bem treinada e determinada nos boxes. Na China, eles realizaram o pit stop mais rápido desse Mundial e também executaram uma dramática dupla parada para garantir que Max e Sergio Pérez estivessem no pódio.

05 Relação com Gianpiero Lambiasi

Max Verstappen com seu engenheiro de corrida Gianpero Lambiase © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen tem um relacionamento excelente com seu engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase . Embora suas discussões possam se tornar acaloradas durante a corrida - o conselho de Max é não ouvir - eles têm o maior respeito um pelo outro. Com o apoio dele, Max conseguiu ficar à frente de Norris na Grã-Bretanha e na Bélgica, e em segundo lugar no pódio quando o britânico venceu em Zandvoort e em Cingapura.

06 Vencedora desde a fábrica

Max Verstappen é coroado Campeão Mundial de F1 2024 em Las Vegas © Getty Images / Red Bull Content Pool

O trabalho da Red Bull Racing começa muito antes dos GPs com chefe de estratégia de corrida Will Courtenay e os engenheiros de estratégia Hannah Schmitz e Stephen Knowles reunindo muitos dados de desgaste dos pneus, ultrapassagens e tempo perdido no pitlane para desenvolver um plano de ataque.

A equipe, então, testa as opções no simulador em Milton Keynes. Quando os carros vão pra pista, eles usam dados ao vivo pra ajustar suas descobertas no simulador e desenvolver a melhor estratégia de corrida.

07 As habilidades de Max Verstappen

Triunfante: No pódio em São Paulo © Getty Images/Red Bull Content Pool

A equipe toda trabalha nos bastidores, mas é Max Verstappen quem tem de se apresentar na pista. Seu quarto título mundial também é resultado de sua qualidade de gestão de pneus e domínio da estratégia. E sua melhor forma foi vista em Interlagos.

Depois de passar 10 corridas sem vencer, Max deu uma aula na chuva e praticamente selou o quarto título mundial. Largando em 17º no grid, com Norris na pole, encontrou aderência onde não havia pra passar pelo pelotão e vencer por uma enorme margem de 20 segundos na bandeirada.

A última palavra

“Se você quer bater o Max, você tem que estar perto da perfeição. Ele é um dos melhores que este esporte já viu ou vai ver", disse Norris. "Max tem estado em sua própria liga, sozinho", disse, Christian Horner, chefe da Red Bull Racing . "São oito vitórias no ano, mais que o dobro de qualquer outro, ele é consistente, trabalha bem em equipe e tem uma determinação extraordinária. É um verdadeiro campeão", falou.

Max Verstappen é coroado Campeão Mundial de F1 2024 em Las Vegas © Getty Images / Red Bull Content Pool

