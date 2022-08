Quando Max Verstappen faz o difícil parecer fácil

, partiu em 14º e terminou no topo do pódio. E, incrivelmente, fez isso parecer muito fácil.

. No lendário circuito de

conseguiu algo ainda maior no

durou exatamente uma etapa. Depois vencer na Hungria a partir do décimo lugar no grid, o dono do carro número 1 da

vitória com pior posição de largada

Max foi, disparado, o mais rápido na classificação, mas largou em 14º por causa de uma punição por troca de motor antes da prova. Um simples detalhe, já que o Holandês Voador nem parece ter arrancado do pelotão de trás.

Fenômeno! Max saiu do 14º lugar para o topo do pódio em Spa

O atual campeão mundial foi limpando todo mundo com extrema tranquilidade. Em 12 voltas, liderou já por alguns minutos antes de ir aos boxes. Na 18ª passagem, era de fato o primeiro, com todos já tendo ao menos um pit-stop. Um domínio acachapante e que se manteve até o fim da prova. A nona vitória em 2022 e a 29ª da carreira aconteceu com classe, um daqueles domingos que só as

É impactante como Verstappen faz o difícil, ou quase impossível, parecer fácil. Os recordes seguem sendo batidos e só faltam quatro primeiros lugares para ter a maior marca de vitórias em uma única temporada na história da F1, com oito etapas ainda no horizonte.

Um dado que mostra o tamanho do feito: o GP da Bélgica foi o de número 1.071 da história da F1. E apenas a 16ª vez em que um piloto venceu largando em 14° lugar ou pior que isso. Além do Max, dos grid atual Fernando Alonso e Lewis Hamilton estão neste grupo.

Além do bi mundial, Max corre atrás do recorde de vitórias em uma temporada

A declaração empolgada do chefe Christian Horner depois da corrida retrata o tamanho do que fez o campeão. "Max foi paciente, teve uma performance incrível, não esperava que fosse vencer essa prova. A fase dele é espetacular, anda em uma liga só dele", falou ao canal britânico Sky Sports.

. Em uma conta básica, faltam entre duas e três vitórias para o título, sendo que Verstappen será bicampeão até se chegar em segundo em todas as corridas restantes.

Cada vez mais perto da segunda taça 🏆, Max parte para a corrida de casa, na Holanda, com 93 pontos de vantagem para o companheiro

Cada vez mais perto da segunda taça 🏆, Max parte para a corrida de casa, na Holanda, com 93 pontos de vantagem para o companheiro Sergio Pérez . Em uma conta básica, faltam entre duas e três vitórias para o título, sendo que Verstappen será bicampeão até se chegar em segundo em todas as corridas restantes.

