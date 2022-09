Pronto pro bi: Max Verstappen tem o primeiro 'match point'

Como já havia acontecido na Hungria e na Bélgica, o GP da Itália foi mais um daqueles em que o Max mostrou que consegue ganhar largando de qualquer posição. Em Monza, saiu em sétimo por causa de punição por troca de componentes do motor. E assim conseguiu a quinta vitória consecutiva, a 11ª em 16 corridas neste ano. Está perto do recorde histórico da

Como já havia acontecido na Hungria e na Bélgica, o GP da Itália foi mais um daqueles em que o Max mostrou que consegue ganhar largando de qualquer posição. Em Monza, saiu em sétimo por causa de punição por troca de componentes do motor. E assim conseguiu a quinta vitória consecutiva, a 11ª em 16 corridas neste ano. Está perto do recorde histórico da F1 em uma única temporada - Michael Schumacher, em 2004, e Sebastian Vettel, em 2013, venceram 13 vezes.

"Tivemos uma grande corrida na Itália, fomos bem com todos os pneus e isso fez a diferença na disputa. Demorou um pouco até que eu chegasse a um pódio tão grande como o daqui", disse Max depois da prova, se referindo à dificuldade de Leclerc com os pneus macios e ao primeiro troféu levantado em oito tentativas em Monza.

Com esse cenário todo de domínio e a fase exuberante do holandês e da Red Bull Racing , a confirmação de mais um título é questão de "quando" e não se vai de fato acontecer. E ela pode rolar no dia 2 de outubro, na corrida noturna de rua de Singapura.

As contas para que o primeiro match point de Verstappen seja convertido em título não são das mais simples. Max precisa vencer, o que, convenhamos, não é improvável, mas Charles Leclerc, vice-líder, precisa acabar abaixo do nono lugar. Outra opção é Max vencer e fazer a volta mais rápida. Aí o rival da Ferrari poderia chegar no máximo em oitavo.

