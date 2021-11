7 momentos históricos da Red Bull Racing em Interlagos

Interlagos é um palco clássico do automobilismo. Pilotos ou fãs de corridas, não há quem não ame o autódromo na zona sul paulistana. Para celebrar o retorno da Fórmula 1 ao Brasil (agora como GP de São Paulo ), depois de um ano fora por causa da pandemia, que tal lembrar momentos históricos da Red Bull Racing e Scuderia Toro Rosso – hoje Scuderia AlphaTauri – por aqui? Bora viajar no tempo, então!

Sebastian Vettel lidera o GP do Brasil de 2012 © Getty Images / Red Bull Content Pool

2008: Vettel brilha muito

O GP do Brasil de 2008 é um dos maiores de todos os tempos da F1. Na decisão mais emocionante da história, Sebastian Vettel quase foi decisivo. É que o alemão, à época piloto da Scuderia Toro Rosso , teve atuação brilhante na chuva e, nas voltas finais, deixou Lewis Hamilton pra trás, jogando o inglês para fora da zona que lhe garantiria o primeiro título mundial. No fim, o então piloto da McLaren foi campeão porque passou Timo Glock na última volta, chegando em quinto. Vettel foi quarto colocado.

2009: A primeira vitória

O GP do Brasil também definiu o título da temporada 2009, e desta vez quem levou a melhor foi Jenson Button. Embora não tenha sido campeã – Sebastian Vettel terminou como vice – a Red Bull Racing saiu de Interlagos sua primeira vitória em solo brasileiro, numa ótima corrida do australiano Mark Webber. A segunda metade daquele campeonato, aliás, foi crucial para o time e Vettel iniciarem um domínio que duraria os quatro anos seguintes, de 2010 a 2013.

2010: a vitória do milagre

Sim, a Red Bull Racing dominou a F1 de 2010 a 2013, com quatro títulos de Vettel, mas o primeiro dessa sequência foi absolutamente dramático. Depois de um abandono na Coreia do Sul, Seb entrou nas duas corridas finais 25 pontos atrás do líder, Fernando Alonso, e apenas em quarto na classificação. Não restava outro cenário: era vencer as duas provas que restavam e secar o espanhol. E deu certo! Para isso, rolou uma vitória imponente e crucial em Interlagos e, em seguida, o primeiro lugar em Abu Dhabi, prova que teve Alonso chegando apenas em sétimo lugar. Vettel campeão por 4 pontinhos.

2012: o tri do Vettel

Será que Interlagos gosta de finais de campeonatos dramáticos? Pois em 2012 foi assim de novo! Em uma temporada marcada por uma variedade incrível de equipes e pilotos vencendo corridas, Vettel e a Red Bull Racing cresceram de produção na metade final, mas a decisão só ficou mesmo para a última corrida, o GP do Brasil. Com chuva, caos e uma atuação memorável de Nico Hülkenberg, que liderou boa parte da prova com o carro da Force India, Vettel foi sexto, mas viu Alonso não passar o vencedor, Jenson Button. E assim foi campeão com 3 pontos a mais que o espanhol.

2013: a última vez

Sebastian Vettel: GP do Brasil de 2013 © Getty Images / Red Bull Content Pool

É provável que pouca gente se lembre, mas a última vitória de Vettel pela Red Bull Racing foi justamente no Brasil. Foi naquela absurda temporada 2013, em que o alemão venceu simplesmente todas as últimas nove corridas do ano, inclusive no encerramento, em Interlagos. Sem nenhuma vitória em 2014, no primeiro ano de Era Híbrida da F1, Vettel se despediu do time e se mudou para a Ferrari, equipe que defendeu de 2015 a 2020.

2016: Verstappen dá show na chuva

Admita: você se apaixonou por Max Verstappen no GP do Brasil de 2016 . É, certamente, uma das atuações mais exaltadas pelos fãs de Fórmula 1 nos últimos anos e, definitivamente, não foi de graça. Em uma pista sem condições, com uma chuva daquelas típicas de São Paulo, o holandês foi o dono da prova, empilhando manobras absurdas, ultrapassando e salvando o carro, indo e voltando do limite o tempo todo. Ficou em terceiro, verdade, mas provavelmente você nem se lembra que Hamilton e Nico Rosberg chegaram na frente disputando o título.

2019: Verstappen, Gasly (e o recorde no pit stop)

Max Verstappen e Pierre Gasly no pódio do GP do Brasil de 2019 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Que tal um 3 em 1 pra fechar a lista? A corrida de 2019 foi incrível. Pra começar, uma aula de pilotagem de Verstappen, que venceu como se tivesse o carro dominante do grid, comandando uma prova caótica. Enquanto isso, Pierre Gasly fez história ao colocar a Scuderia Toro Rosso em segundo, no segundo melhor resultado do time na história. E podia até rolar um pódio fechando com Alexander Albon, mas o tailandês tomou uma paulada de Hamilton quando ia pegar a segunda colocação. Ah, mas não foi só isso: teve recorde mundial de pit stop: a Red Bull Racing fez o trabalho no carro de Verstappen em 1s82.

