Ao contrário de Iwasa, Hauger foi sempre muito comentado, repleto de expectativas. E tudo com ele rolou sempre muito cedo. Dono de recordes de precocidade no kart, foi campeão da F4 italiana em 2019, mas sofreu no primeiro ano de F3. No segundo, mais um grande título pra conta. Na temporada passada, voltou a ter adaptação dura na F2, natural pra quase todo estreante. Mas, se mantiver a lógica da F3, vem forte pelo título em 2023.

