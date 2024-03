Red Bull Racing abre a temporada da F1 com pé na porta

A Red Bull Racing começou a temporada sem dar uma chancezinha sequer pra ninguém. Foram duas dobradinhas nas duas primeiras corridas e 87 pontos conquistados de 88 possíveis. E tem mais: Max Verstappen chegou a 19 vitórias nas últimas 20 corridas. É o dono da Fórmula 1 , não tem como.

Além das vitórias nos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, a equipe cravou duas poles e ainda fez a volta mais rápida no Sakhir, que abriu o campeonato.

GP da Arábia Saudita 2024: Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

O desempenho deixou a Red Bull Racing com uma boa vantagem na classificação. Já são 38 pontos a mais que a Ferrari, segunda colocada. Nas últimas 25 corridas, o time colocou um piloto no topo do pódio em 24. Esticando um pouco mais a contagem, já são 40 vitórias nas últimas 46 corridas contando desde o início da temporada de 2022.

“É inacreditável, melhor do que a gente esperava. O carro estava muito bom com todos os pneus. Tivemos muito ritmo, foi muito agradável de pilotar. É um ótimo começo de ano, não poderia ter sido melhor”, disse Verstappen sobre o RB20 , o novo carro.

GP da Arábia Saudita 2024: a 56ª vitória do Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Empilhando marcas históricas

Falando no Max, é ele de novo grande piloto da temporada. Venceu no Bahrein e na Arábia Saudita com autoridade e só perdeu a liderança brevemente em Jedá após uma entrada do safety-car, mas passou longe de correr riscos de perder as vitórias.

No Bahrein, Verstappen fez a pole, liderou a prova do apagar das luzes iniciais à bandeirada final e registrou a volta mais rápida do dia, fazendo pela quinta vez um grand-chelem (pole, melhor volta e vitória liderando todas as voltas). Só Jim Clark (8) e Lewis Hamilton (6) conseguiram a façanha mais vezes em toda a história da F1.

Com a sequência de 19 vitórias nas últimas 20 etapas disputadas, o tricampeão está a uma de igualar o recorde de dez primeiros lugares seguidos dele mesmo, de 2023. Max ainda chegou ao seu 100º pódio, é o sétimo no ranking histórico.

A Red Bull Racing em 2024 A equipe Na Arábia Saudita, chegou à 115ª vitória, ultrapassando a Williams no ranking histórico da F1. O Max 5º grand-chelem da carreira, 100º pódio, 19 vitórias nas últimas 20 corridas (9 seguidas).

GP da Arábia Saudita 2024: Max Verstappen e Sergio Pérez © Getty Images / Red Bull Content Pool

Começo de temporada forte também tem o Sergio Pérez, que completou a dobradinha da equipe nas duas etapas iniciais. O mexicano não emendava dois pódios seguidos desde os GPs da Hungria e da Bélgica, em julho de 2023. Vem retomando a confiança e se adaptando bem ao novo carro.

"Fizemos um grande progresso do Bahrein para a Arábia Saudita", falou o mexicano, que já revelou também que imaginava as equipes rivais estariam muito mais próximas da Red Bull Racing neste começo do ano. Errou feio, errou rude.

O próximo desafio da temporada da F1 2024 é o GP da Austrália. No Albert Park, em Melbourne, a Red Bull Racing venceu duas vezes: em 2011, com Sebastian Vettel, e em 2023, com o Max Verstappen.

