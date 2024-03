Há uma década, Ralph Hogenbirk — que você pode chamar de Shaggy — entrou no mundo dos drones. No começo, era só um hobby de um cara de 25 anos. Mas, com a tecnologia dos drones decolando, o envolvimento dele também aumentou. Shaggy já participou de corridas como a Drone Racing League e de filmagens como a do

, em 2020. Agora, está envolvido numa revolução no mundo dos drones.